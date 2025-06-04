Карпаты пытаются выкупить у Шахтера права на полузащитника

Футболисты «Карпат» возвращаются из отпуска 25 июня и первый этап подготовки к новому сезону проведут на своей загородной базе.

Как стало известно Sport.ua, на 8 июля запланирован выезд «зелено-белых» на зарубежный сбор. Еще неизвестно, состоится ли он в Австрии, потому что у львовян возникли проблемы с дислокацией из-за опоздания с бронированием отеля. Запасной вариант – Словения.

Также еще неизвестно, даст ли Министерство молодежи и спорта разрешение «Карпатам» на выезд после того, как с зимнего сбора в Турции не вернулся один из топ-менеджеров львовского ФК Олег Авдыш.

По имеющейся информации, сейчас «Карпаты» сконцентрированы на переговорах с коллегами из «Шахтера» относительно арендованного у «горняков» Олега Очеретько. Львовяне готовы купить этого полузащитника.

Между тем «зелено-белые» потеряли интерес к игроку «Руха» Евгению Пастуху, зато начали активно интересоваться еще одним лидером земляков – Ярославом Карабиным.

Ранее наставник «Карпат» Владислав Лупашко рассказал, что получил предложение работать в Италии.