Пустынные гранды и южные стиляги. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть

14 июня в США начнется клубный чемпионат мира 2025 года по футболу, который продлится ровно месяц и соберет сильнейшие клубы из всех шести частей света.

Нынешний клубный чемпионат мира станет первым после расширения количества участников до 32 клубов. Соответственно, каждая часть мира будет представлена несколькими клубами, за исключением Океании, из которой в США приехал только новозеландский «Окленд Сити». В первой части представления неевропейских участников клубного чемпионата мира речь пойдет об Африке, которая представлена четырьмя командами.

«Аль-Ахли» (Каир, Египет)

Каждый любитель футбола со стажем хотя бы раз слышал о Дерби Каира, оно же Арабское Классико, оно же Топ-матч, оно же – противостояние между «Аль-Ахли» и «Замалеком», двумя грандами египетского и африканского футбола. Это – одно из самых жарких и принципиальных противостояний в мировом футболе, которое нередко заканчивается драками между болельщиками, уличными беспорядками и тому подобным. Бывало, что матч не доигрывался из-за того, что болельщики устраивали стычки на стадионе.

«Аль-Ахли» – один из участников Дерби Каира, клуб со 118-летней историей, 45-кратный чемпион и 39-кратный обладатель Кубка Египта, 12-кратный победитель африканской Лиги чемпионов и 4-кратный обладатель африканского Кубка Кубков. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» выиграли свой 45-й титул чемпионов Египта не без скандала: 11 марта «Аль-Ахли» отказался играть гостевой матч против «Замалека», за что был наказан снятием трех очков, но вскоре Египетская Премьер-лига это отменила. А в конце концов, после всех этих пертурбаций, «красные дьяволы» опередили «Пирамидз» на два очка. Примечательно, что технические 0:3 за отказ играть с «Замалеком» – это вообще единственное поражение «Аль-Ахли» в этом сезоне Премьер-лиги.

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В составе «Аль-Ахли» есть довольно известные игроки. Например, основной вратарь, ветеран и капитан команды Мохамед Эль Шенави – участник чемпионата мира-2018 (правда, как дублер Эссама Эль Хадари) и трех Кубков Африканских Наций, нынешний основной вратарь сборной Египта. В сезоне-2024/25, однако, статус Эль Шенави уже не так незыблем, ведь все больше игрового времени главный тренер Хосе Ривейро предоставляет 25-летнему Мустафе Шобеиру, который пропустил лишь один гол в 7 матчах Премьер-лиги и становится вторым вратарем также в национальной команде.

В защите в «Аль-Ахли» играют полуфиналисты чемпионата мира 2022 года в составе сборной Марокко Яхья Аттият Алла и Ашраф Дари. Последний не очень удачно съездил в Европу, где не смог заиграть ни во французском «Бресте», ни в бельгийском «Шарлеруа», и прошлым летом пришел в «Аль-Ахли». Опыт двух чемпионатов мира за плечами – у 35-летнего тунисца Али Маалула. Также стоит отметить еще двух ветеранов клуба и сборной Египта Мохамеда Хани и Рами Рабиа.

Скромнее по именам полузащита «красных дьяволов», где есть трое ветеранов клуба и игроков основы сборной Египта: Амр Эль Сулайя, Мохамед Махди и Эмам Ашур. Куда интереснее линия атаки египтян. Здесь у них есть сразу двое европейцев. Один из них – Весам Абу Али, который родился в Дании и практически всю карьеру играл в ней, а в прошлом году принял решение выступать за сборную Палестины. Второй европеец – словенец Нейц Градишар, который в январе перешел из венгерского «Фехервара» и уже набрал 5+5 в 12 матчах. Сейчас Градишару 22 года, и если на командном чемпионате мира он продолжит показывать такую же результативность, то уже летом вполне может вернуться в Европу. Однозначно, Градишар – один из самых интересных игроков в составе «Аль-Ахли», и КЧМ-2025 – отличный повод присмотреться к нему внимательнее.

Состав «Аль-Ахли»

Главный тренер: Хосе Ривейро (Испания)

Вратари: 1. Мохамед Эль Шенави, 31. Мостафа Шобеир, 76. Мостафа Махлуф, Мохамед Эль Саед.

Защитники: 2. Халед Абдельфаттах, 3. Омар Камаль, 5. Рами Рабиа, 6. Яссер Ибрагим, 15. Ашраф Дари (Марокко), 18. Яхья Аттият Алла (Марокко), 21. Али Маалул (Тунис), 24. Ахмед Реда, 27, Мостафа Эль Ааш, Моафа Эль Ааш, 28. Карим Фуад, 30. Мохамед Хани, 34. Мотаз Мохаммед, Мостафа Эль Докеш.

Полузащитники: 13. Марван Аттия, 14. Хуссейн Эль Шахат, 19. Мохамед Махди, 20. Карим Валид, 22. Эмам Ашур, 23. Омар Эль Саи, 33. Карим Эль Дебес, 36. Ахмед Кока.

Нападающие: 9. Вессам Абу Али (Палестина), 10. Нейц Градишар (Словения), 12. Реда Слим (Марокко), 27. Тахер Мохамед, 32. Самир Мохамед, 34, Ашраф Беншарки, 38. Мохаммед Абдалла, 43. Хамза Абделькарим.

«Видад» (Касабланка, Марокко)

Как и «Аль-Ахли», «Видад» – абсолютный гранд в своей стране, клуб с 88-летней историей, 22-кратный чемпион Марокко, 9-кратный обладатель Кубка Трона и 3-кратный победитель африканской Лиги чемпионов. А Касабланкское Дерби между «Видадом» и «Раджей» по степени принципиальности не уступает даже Дерби Каира.

Сезон-2024/25 в Ботоли (так называется высший дивизион чемпионата Марокко) «Видад» провел не лучше и финишировал лишь на 3-м месте – поэтому «клуб нации» в следующем сезоне будет играть в Кубке Конфедерации, втором по силе континентальном турнире Африки. А в Кубке Трона «Видад» выбыл по итогам 1/8 финала, где минимально уступил «Тетуану» («Раджа», кстати, выбыла на этой же стадии вообще от клуба из Ботоли 2 «Уджда», которой проиграла в дополнительное время).

По именам «Видад», несмотря на свой статус, имеет довольно скромный вид. Самым известным (относительно) игроком в составе «красных» является французский полузащитник Микаэль Малса, который играет за сборную Мартиники. На его счету 66 матчей в испанской Ла Лиге в составах «Леванте» и «Вальядолида». К «Видаду» Малса присоединился только в январе и пока ничем не выделяется.

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А кто выделяется, так это 30-летний уроженец Нидерландов Мохамед Райхи. Этот левый вингер – воспитанник эйндховенского ПСВ, но в нем дальше молодежного состава не добрался. Поиграв пять сезонов за неймегенский НЭК и роттердамскую «Спарту», он отправился в чемпионаты ОАЭ и Саудовской Аравии, откуда прошлым летом пришел в «Видаду». В составе марокканского клуба Райхи сразу стал лучшим снайпером сезона в Ботоли с 11-тью голами в 26 матчах. Если бы не почтенный возраст вингера, можно было бы говорить, что по итогам КЧМ-2025 он также имеет высокие шансы на возвращение в Европу. Имеет немалый опыт в сильном европейском чемпионате и 29-летний правый защитник Фахд Муфи. Этот уроженец Франции сыграл почти 130 матчей в португальской Примейре-лиге в составе «Тонделы» и «Портимоненсе». Затем он провел полтора довольно неплохих сезона в хорватском «Хайдуке» и с этой зимы играет в «Видаде».

Большой европейский опыт, правда, уровня испанской Сегунды и французской Лиги 2 есть также у 28-летнего ганского форварда Сэмюэла Обенга, 24-летнего вингера Валида Насси, еще одного уроженца Франции, и 28-летнего атакующего полузащитника Хамзы Сахи.

Обенг также первую половину нынешнего сезона провел в Примейре-лиге в «Каса Пиа», а Сахи в прошлом году сыграл два матча аж в австралийской А-Лиге в составе «Мельбурн Сити».

Состав «Видада»

Главный тренер: Мохамед Амин Бенашем.

Вратари: 1. Юссеф Эль Моти, 12. Мехди Бенабид, 36. Омар Акздау, 40. Бубакар Ба (Франция), Таха Мурид.

Защитники: 2. Мохамед Муфид, 3. Закария Нассик, 13. Аиман Даирани, 14. Абдельмунаим Бутуиль, 15. Мохаммед Эль Джадиди, 16. Джамаль Харкас, 18. Фахд Муфи, 24. Аюб Бушета, 35. Дрисс Эль Махдауи, 42. Ибрахим Эль Афури, Джавад Халук.

Полузащитники: 4. Тембинкоси Лорч (ЮАР), 5. Исмаил Мутараджи, 7. Микаэль Малса (Мартиника), 10. Артур Саншес (Бразилия), 11. Валид Насси (Франция), 19. Эль Мехди Эль Мубарик, 22. Хамза Сахи, 23. Усама Земрауи, 33. Педринью Асис (Бразилия), 44. Райан Махту, Хамза Ханнун.

Нападающие: 6. Мунир Эль Хабах, 8. Мохаммед Райхи (Нидерланды), 9. Сэмюэл Обенг (Гана), 17. Закария Фатхи, 20. Муад Аунзу, 21. Касиус Маилула (ЮАР), 25. Омар Русафи, 26. Селемани Мвалиму (Танзания), 30. Саифеддин Бура, Нордин Амрабат, Шамседдин Эль Аллали.

«Эсперанс» (Тунис, Тунис)

Еще один местный гранд приедет на клубный чемпионат мира 2025 года из Туниса – столичный «Эсперанс». Рекордсмен по количеству титулов чемпиона страны – 34, 16-кратный обладатель Кубка Туниса, 7-кратный обладатель Суперкубка и 4-кратный победитель африканской Лиги чемпионов со 106-летней историей. Примечательно, что у «Эсперанса», в отличие от «Видада» и «Аль-Ахли», дома два принципиальных соперника: столичный «Африкен», с которым они играют Дерби Туниса, и «Этуаль дю Саэль» из Суса, с которым «Эсперанс» играет Тунисское Класико. Последнее считается одним из важнейших в тунисском футболе.

В сезоне-2024/25 «Эсперанс» в 34-й раз в истории выиграл тунисскую Лигу 1, при этом проиграл лишь два матча – оба на выезде – при 9-ти ничьих. Вообще стоит отметить, что «улыбчивые» часто отдают очки середнякам и аутсайдерам, причем хорошо играют против других претендентов на титул. Также «Эсперанс» взял Суперкубок и Кубок страны, оба раза обыграв «Стад Тунисьен», а в Лиге Чемпионов добрался до четвертьфинала, где минимально уступил «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

В отличие от «Аль-Ахли» и «Видада», в составе «Эсперанса» много молодежи. Вратарь Амменалах Меммиш в свой 21 год наиграл почти 50 матчей и в прошлом сезоне был твердым основным голкипером даже при том, что прошлым летом взяли опытного Бешира Бен Саида, который в составе сборной Туниса ездил на чемпионат мира-2022 (там, правда, был лишь дублером). Меммиш свое место в воротах держит надежно и даже дебютировал за сборную Туниса в квалификации Кубка Наций 2025 года.

tunisie-tribune.com

Также около основы «Эсперанса» 18-летний вингер Куссай Мааша, 21-летний полузащитник Ваэль Дербали и защитник Раед Бушниба, а также 18-летний ивуарийский полузащитник Абдрамане Конате. Последний уже находится в поле зрения тренерского штаба национальной сборной своей страны. Из более опытных исполнителей стоит отметить защитника и капитана команды Яссина Мериа, за плечами которого два чемпионата мира и 64 матча в чемпионатах Греции и Турции. Алжирский левый вингер Юсеф Белаили выигрывал Кубок Африканских Наций, еще один алжирец, центральный Амин Тугаи, дважды участвовал в нем. Также опыт участия в КАН, только в составе сборной Туниса, имеют левый защитник Эман Бен Мохамед и полузащитник Ларри Азуни. Примечательно, что Бен Мохамед родился в Лондоне и профессиональную карьеру начинал в Ирландии, а Азуни до 2013 года играл за юниорские сборные Франции (20 матчей и 1 гол в целом), но с 2014 года стал выступать за Тунис.

Состав «Эсперанса»

Главный тренер: Махер Канзари

Вратари: 1. Аменаллах Меммиш, 16. Мохтар Ифауи, 26. Сидки Дебши, 32. Бешир Бен Саид, Васим Каруи.

Защитники: 3. Куссай Смири, 5. Яссин Мериа, 6. Хамза Джеласси, 13. Раед Бушниба, 15. Амин Тугаи (Алжир), 20. Амин Бен Хамида, 22. Эман Бен Мохаммед, 25. Элиас Бузаиен (Швеция), 35. Азиз Кудаи, Раед Фадаа.

Полузащитники: 2. Мохамед Бен Али, 4. Ваэль Дербали, 8. Хуссем Тка, 11. Юссеф Белали (Алжир), 12. Ваджди Иссауи, 14. Онуче Огбелу (Нигерия), 17. Закария Эль Айеб, 18. Роже Аолу (Того), 23. Ларри Азуни, 31. Хайтам Дау, 34. Мохамед Алуи, 36. Шихеб Джебали, 37. Мохамед Мухли (Бельгия), 38. Халиль Гениши, Усема Фрадж.

Нападающие: 9. Родригу Родригес (Бразилия), 10. Ян Сассе (Бразилия), 19. Ашреф Джабри, 21. Абдрамане Конате (Кот-д'Ивуар), 24. Элиас Моквана (ЮАР), 28. Зинедин Кадда, 30. Куссай Мааша, 33. Аменаллах Фрихи, 39. Райен Хамруни, 40. Абубакар Дьяките (Мали), Билель Сахли.

«Мамелоди Сандаунз» (Претория, ЮАР)

Как и все северные клубы, «Сандаунз» из района Мамелоди столицы ЮАР Претории – гранд в своей стране. За 55 лет своей истории этот клуб 18 раз становился чемпионом ЮАР и 6 раз выигрывал Кубок страны. На международной арене успехи «стиляг» скромнее, чем у северян. Лигу чемпионов они выиграли лишь однажды и еще дважды дошли до финала. В том числе и в этом сезоне, однако в итоге проиграли египетским «Пирамидз» (1:1 дома, 1:2 в гостях).

Зато дома в нынешнем сезоне «Сандаунз» выступили более чем уверенно – Премьер-лигу выиграли всего с тремя поражениями и одной ничьей в 28-ми матчах и опередили ближайшего соперника – «Орландо Пайретс» из Рада – на 12 очков. В Кубке добрались до полуфинала, где проиграли «Кайзер Чифз» из пригорода Йоханнесбурга Натурены.

По составу «стиляг» прежде всего нужно отметить, что они были фактически базовым клубом сборной ЮАР, которая заняла 3-е место на Кубке Африканских Наций-2023. И до сих пор в составе «Сандаунз» немало игроков из той сборной: вратарь Ронуэн Уильямс, защитники Мотоби Мвало, Тапело Морена, Теренс Машебо; полузащитники Джейден Адамс, Тебохо Мокоена, Темба Зване, а также вингер Тапело Масеко. Кроме них, опыт игры на крупнейшем континентальном турнире сборных имеют защитник Ривалдо Кетце, полузащитник Лебоханг Мабое и главная звезда «стиляг» Лебо Мотиба, на счету которого также около 120 матчей во французской Лиге 1 за «Лилль», «Страсбург» и «Труа».

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В составе сборной Намибии играл на двух Кубках Наций Петер Шалулиле, а 40-летний вратарь Деннис Оньянго дважды выступил на Кубке Наций в составе сборной Уганды. Оба бразильских форварда – Артур Салес и Лукас Рибейру – немало поиграли в чемпионате Бельгии, у аргентинских защитников Лукаса Суареса и Матиаса Эскивеля – более сотни матчей в домашней Примере у каждого, а вингер Кобамело Кодисанг прошлый сезон провел в португальской Примейре-лиге в составе «Морейренсе».

Своеобразный «украинский след» есть в карьере защитника Рюшина де Рейка, который начинал карьеру в юниорском составе португальского «Пасуш де Феррейра» в сезоне-2014/15. По словам Де Рейка, он многому научился у главного тренера «пасенсеш» Паулу Фонсеки, который через год после ухода южноафриканца пришел в донецкий «Шахтер». Наконец, заслуживает упоминания 24-летний полузащитник Ташрик Меттьюз, воспитанник дортмундской «Боруссии». Он даже смог добраться до первой команды «черно-желтых», но так за нее и не сыграл: сначала отправился по арендам, а затем и вовсе осел в чемпионате Швеции, откуда год назад вернулся домой, в «Сандаунз».

Состав «Мамелоди Сандаунз»

Главный тренер: Мигел Кардосу.

Вратари: 1. Деннис Оньянго (Уганда), 26. Рейяд Питерсе, 30. Ронуэн Уильямс, 36. Джоди Фебруари, 50. Санели Тшабалала.

Защитники: 5. Моса Лебуса, 14. Теренс Машего, 20. Грант Кекана, 25. Кулисо Мудау, 27. Тапело Морена, 28. Зуко Мидуньелва, 29. Дивайн Лунга (Зимбабве), 31. Асехо Тивани, 32. Лукас Суарес (Аргентина), 34. Мотоби Мвала, 37. Кеган Йоханнес, 40. Ривалдо Кетце, 42. Малибонгве Хоза, 48. Киану Купидо.

Полузащитники: 4. Тебохо Мокоена, 11. Марсело Альенде (Чили), 12. Нео Майема, 15. Батуси Аубас, 16. Мафоса Модиба, 18. Темба Зване, 21. Сфеоэле Мхулисе, 23. Лукас Рибейру (Бразилия), 33. Тапело Масеко, 35. Нтандоенкоси Нкоси, 44. Джейден Адамс, 46. Кутлвано Летаку, 70. Ташрик Мэттьюз.

Нападающие: 7. Матиас Эскивель (Аргентина), 9. Артур Салес (Бразилия), 13. Икрам Райнерс, 19. Кобамело Кодисанг, 22. Сиябонга Мабена, 38. Петер Шалулиле, 45. Лебо Мотиба.

Вместо итогов

Все четыре команды, которые приедут на клубный чемпионат мира из Африки, очень достойны. Конечно, «Сандаунз» менее титулованы, чем клубы с севера континента, но у них, пожалуй, состав самый опытный – все-таки костяк этого состава немало поиграл в составе сборной ЮАР и достигал полуфинала на Кубке Африканских Наций, а это очень солидно. Африканцы точно будут достойными соперниками для клубов с других континентов и, наверняка, подарят немало ярких моментов, а их игроки, возможно, заинтересуют сильные европейские клубы.

Во второй части представления неевропейских команд клубного чемпионата мира 2025 года поговорим о командах из Азии, а также о новозеландском «Окленд Сити».