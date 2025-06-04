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  4. Симоне Индзаги победил в 65% процентах матчей во главе Интера
Италия
04 июня 2025, 08:54 |
160
0

Симоне Индзаги победил в 65% процентах матчей во главе Интера

Это рекордный показатель нерадзури среди тренеров

04 июня 2025, 08:54 |
160
0
Симоне Индзаги победил в 65% процентах матчей во главе Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

В сезоне 2024/25 миланский Интер во главе с Симоне Индзаги не смог завоевать ни одного трофея.

Однако главный тренер нерадзури по итогам сезона вышел на первое место по проценту выигранных матчей с Интером во всех турнирах, начиная с сезона 1929/30. Внимали только те наставники, которые провели минимум 40 матчей во главе команды.

Симоне Индзаги имеет в своем активе 65% матчей, в которых Интер одержал побсиеды (141/217).

  • 65.0% - Симоне Индзаги
  • 63.2% - Альдо Оливьери
  • 62.7% - Антонио Конте
  • 62.0% - Жозе Моуринью
  • 61.6% - Луиджи Симони

Во главе Интера Симоне Индзаги выиграл 1 титул чемпиона Серии А, 2 Кубка Италии, 3 Суперкубка страны.Дважды Симоне Индзаги выводил Интер в финал Лиги чемпионов.

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Симоне Индзаги статистика Серия A чемпионат Италии по футболу Интер Милан
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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