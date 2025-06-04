Симоне Индзаги победил в 65% процентах матчей во главе Интера
Это рекордный показатель нерадзури среди тренеров
В сезоне 2024/25 миланский Интер во главе с Симоне Индзаги не смог завоевать ни одного трофея.
Однако главный тренер нерадзури по итогам сезона вышел на первое место по проценту выигранных матчей с Интером во всех турнирах, начиная с сезона 1929/30. Внимали только те наставники, которые провели минимум 40 матчей во главе команды.
Симоне Индзаги имеет в своем активе 65% матчей, в которых Интер одержал побсиеды (141/217).
- 65.0% - Симоне Индзаги
- 63.2% - Альдо Оливьери
- 62.7% - Антонио Конте
- 62.0% - Жозе Моуринью
- 61.6% - Луиджи Симони
Во главе Интера Симоне Индзаги выиграл 1 титул чемпиона Серии А, 2 Кубка Италии, 3 Суперкубка страны.Дважды Симоне Индзаги выводил Интер в финал Лиги чемпионов.
1 - Simone #Inzaghi is the manager with the highest percentage of wins in #Inter's history in all competitions (since 1929/30): 65% - min.40 matches. Reign. pic.twitter.com/M3KpqtdYx6— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 3, 2025
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