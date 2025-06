В сезоне 2024/25 миланский Интер во главе с Симоне Индзаги не смог завоевать ни одного трофея.

Однако главный тренер нерадзури по итогам сезона вышел на первое место по проценту выигранных матчей с Интером во всех турнирах, начиная с сезона 1929/30. Внимали только те наставники, которые провели минимум 40 матчей во главе команды.

Симоне Индзаги имеет в своем активе 65% матчей, в которых Интер одержал побсиеды (141/217).

Во главе Интера Симоне Индзаги выиграл 1 титул чемпиона Серии А, 2 Кубка Италии, 3 Суперкубка страны.Дважды Симоне Индзаги выводил Интер в финал Лиги чемпионов.

