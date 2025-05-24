Наполи взял скудетто, Анчелотти покидает Реал, клубу АПЛ нужен Судаков
Главные новости за 23 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 мая.
1A. Неаполь празднует! Обыграв Кальяри, Наполи дома завоевал скудетто
Голы у неаполитанцев забили Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку
1B. Четвертый титул для Наполи. Сколько скудетто у Ювентуса, Интера и Милана?
«Наполи» набрал 82 очка и опередил в борьбе за скудетто «Интер»
2. ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти
Итальянец покинет королевский клуб после последнего тура Ла Лиги
3A. Третий плей-офф за год. Левый Берег уступил Оболони в столичном дерби
Команда Первака снова будет вынуждена бороться за место в УПЛ
3B. Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Подопечные Василия Кобина поделили очки с «ворсклянами» и прощаются с УПЛ
3C. Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги
4A. Вторая лига. Пробой выиграл первый матч плей-офф за чемпионство
Решающим в матче стал гол Руслана Харука
4B, Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Матчи состоятся 29 мая и 1 июня
5A. Будет ли трансферный рекорд? Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины
Подписать Георгия Судакова очень хочет английский клуб Борнмут
5B. Что будет с украинцем? В трансферной саге с Забарным поставлена точка
Украинский защитник летом не покинет английский клуб Борнмут
5C. Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Хорват присоединится к Лионелю Месси и будет выступать за «Интер Майами»
5D. Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным
Эюпспор получит компенсацию за переход коуча Арду Турана
6A. Битва титанов за финал Евролиги. Фенербахче сломил сопротивление греков
Панатинаикос уступил в полуфинальной игре
6B. Исторический финал Евролиги. Монако уверенно разобрался с Олимпиакосом
Команды разыграли вторую путевку в финальный матч
7A. Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025
Анастасия в финальном раунде квалификации мейджора одолела Франческу Джонс
7B. Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору
7C. Стали известны соперницы Костюк и Соболевой в 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
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10. Крестик и нолики Патрика ван Леувена
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