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24 мая 2025, 11:30 | Обновлено 24 мая 2025, 11:46
256
0

Наполи взял скудетто, Анчелотти покидает Реал, клубу АПЛ нужен Судаков

Главные новости за 23 мая на Sport.ua

24 мая 2025, 11:30 | Обновлено 24 мая 2025, 11:46
256
0
Наполи взял скудетто, Анчелотти покидает Реал, клубу АПЛ нужен Судаков
ФК Наполи

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 23 мая.

1A. Неаполь празднует! Обыграв Кальяри, Наполи дома завоевал скудетто
Голы у неаполитанцев забили Скотт Мактоминей и Ромелу Лукаку

1B. Четвертый титул для Наполи. Сколько скудетто у Ювентуса, Интера и Милана?
«Наполи» набрал 82 очка и опередил в борьбе за скудетто «Интер»

2. ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти
Итальянец покинет королевский клуб после последнего тура Ла Лиги

3A. Третий плей-офф за год. Левый Берег уступил Оболони в столичном дерби
Команда Первака снова будет вынуждена бороться за место в УПЛ

3B. Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
Подопечные Василия Кобина поделили очки с «ворсклянами» и прощаются с УПЛ

3C. Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги

4A. Вторая лига. Пробой выиграл первый матч плей-офф за чемпионство
Решающим в матче стал гол Руслана Харука

4B, Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Матчи состоятся 29 мая и 1 июня

5A. Будет ли трансферный рекорд? Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины
Подписать Георгия Судакова очень хочет английский клуб Борнмут

5B. Что будет с украинцем? В трансферной саге с Забарным поставлена ​​точка
Украинский защитник летом не покинет английский клуб Борнмут

5C. Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Хорват присоединится к Лионелю Месси и будет выступать за «Интер Майами»

5D. Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным
Эюпспор получит компенсацию за переход коуча Арду Турана

6A. Битва титанов за финал Евролиги. Фенербахче сломил сопротивление греков
Панатинаикос уступил в полуфинальной игре

6B. Исторический финал Евролиги. Монако уверенно разобрался с Олимпиакосом
Команды разыграли вторую путевку в финальный матч

7A. Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025
Анастасия в финальном раунде квалификации мейджора одолела Франческу Джонс

7B. Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
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7C. Стали известны соперницы Костюк и Соболевой в 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
Марта встретится с Сарой Бейлек, а Анастасия поборется с Дианой Шнайдер

8A. Гран-при Монако. Новые правила, расписание, прогноз и главные интриги этапа
Седьмой этап Формулы-1. Гонки возвращаются в Монте-Карло

8B. Яркий старт Гран-при Монако: скорость Феррари, аварии Леклера и Пиастри
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9A. Украина сделала камбек и вырвала победу у Германии на старте Евролиги
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9B. Пляжный футбол. Женская сборная Украины разбила Англию в Евролиге
Подопечные Юрия Клименко уверенно провели матч против Англии во втором туре

9C. Мини-футбол. Проиграв Турции, Украина потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
Сине-желтые потерпели два поражения, и третий матч уже роли не играет

9D. Украинки без проблем дважды обыграли Румынию перед стартом Золотой Евролиги
Волейбольные сборные Украины и Румынии провели товарищеские матчи

10. Крестик и нолики Патрика ван Леувена
После провала в «Шахтере» специалист потерпел неудачу в «Металлисте 1925»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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