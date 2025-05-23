Вторая лига. Пробой выиграл первый матч плей-офф за чемпионство

В пятницу, 23 мая, состоялся первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги. В битве сошлись победитель Группы Б «Колос-2» Ковалевка и лучшая команда Группы А «Пробой» Городенка.

Первый матч финального противостояния проходил в Ковалевке на стадионе «Колос». Но «Колосу-2» фактор родного поля не помог.

«Пробой» открыл счет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал Руслан Харук.

Этот мяч оказался единственным в матче. Ответная игра состоится на поле «Пробоя» 30 мая. Победитель противостояния получит золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.

Вторая лига. Финал. Первый матч

23 мая 2025 года. Ковалевка. Стадион «Колос»

«Колос-2» Ковалевка – «Пробой» Городенка – 0:1

Гол: Харук 39