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Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
23.05.2025 14:00 – FT 0 : 1
Пробой
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Украина. Вторая лига
23 мая 2025, 17:11 | Обновлено 23 мая 2025, 17:26
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0

Вторая лига. Пробой выиграл первый матч плей-офф за чемпионство

Решающим стал гол Руслана Харука

23 мая 2025, 17:11 | Обновлено 23 мая 2025, 17:26
320
0
Вторая лига. Пробой выиграл первый матч плей-офф за чемпионство
ФК Пробой

В пятницу, 23 мая, состоялся первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги. В битве сошлись победитель Группы Б «Колос-2» Ковалевка и лучшая команда Группы А «Пробой» Городенка.

Первый матч финального противостояния проходил в Ковалевке на стадионе «Колос». Но «Колосу-2» фактор родного поля не помог.

«Пробой» открыл счет на 39-й минуте. Автором забитого мяча стал Руслан Харук.

Этот мяч оказался единственным в матче. Ответная игра состоится на поле «Пробоя» 30 мая. Победитель противостояния получит золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.

Вторая лига. Финал. Первый матч

23 мая 2025 года. Ковалевка. Стадион «Колос»

«Колос-2» Ковалевка – «Пробой» Городенка – 0:1

Гол: Харук 39

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Харук (Пробой).
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Пробой Городенка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Колос-2 Ковалевка переходные матчи
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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