Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка – 0:1. Видео гола и обзор матча

В пятницу, 23 мая, состоялся первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги. Победитель Группы А «Колос-2» Ковалевка принимал лучшую команду Группы Б «Пробой» Городенка.

Первый матч финального противостояния проходил в Ковалевке на стадионе «Колос». Но «Колосу-2» фактор родного поля не помог одержать победу.

«Пробой» открыл счет на 39-й минуте. Гол на свой счет записал Руслан Харук. Как оказалось, этот мяч оказался единственным в матче.

Ответная игра состоится на поле «Пробоя». Победитель противостояния получит золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.

Вторая лига. Финал. Первый матч

23 мая 2025 года. Ковалевка. Стадион «Колос»

«Колос-2» Ковалевка – «Пробой» Городенка – 0:1

Гол: Харук 39

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