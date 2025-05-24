Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка – 0:1. Видео гола и обзор матча
Победу гостям принес гол Руслана Харука
В пятницу, 23 мая, состоялся первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги. Победитель Группы А «Колос-2» Ковалевка принимал лучшую команду Группы Б «Пробой» Городенка.
Первый матч финального противостояния проходил в Ковалевке на стадионе «Колос». Но «Колосу-2» фактор родного поля не помог одержать победу.
«Пробой» открыл счет на 39-й минуте. Гол на свой счет записал Руслан Харук. Как оказалось, этот мяч оказался единственным в матче.
Ответная игра состоится на поле «Пробоя». Победитель противостояния получит золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.
Вторая лига. Финал. Первый матч
23 мая 2025 года. Ковалевка. Стадион «Колос»
«Колос-2» Ковалевка – «Пробой» Городенка – 0:1
Гол: Харук 39
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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