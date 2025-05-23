Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 мая в 14:00 первый матч финала за выход в Первую лигу
23 мая в 14:00 состоится первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.
В Киевской области состоится первый финальный матч Второй лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Колос-2 Ковалевка и Пробой Городенко играют в плей-офф за первое место во Второй лиге сезона 2024/25.
Вторая лига. Финал. Первый матч
23 мая 2025 года. Ковалевка. стадион Колос
14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка
Арбитр: Артем Артеменко (Николаев)
Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис – о решении Александра провести бой с Дюбуа
Впервые в расположение сборной прибудет защитник «Челси» Трево Чалоба