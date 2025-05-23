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Вторая лига
Колос-2 Ковалевка
23.05.2025 14:00 – перерыв 0 : 1
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
23 мая 2025, 14:15 |
195
0

Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 мая в 14:00 первый матч финала за выход в Первую лигу

23 мая 2025, 14:15 |
195
0
Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE
ФК Колос-2

23 мая в 14:00 состоится первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.

В Киевской области состоится первый финальный матч Второй лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колос-2 Ковалевка и Пробой Городенко играют в плей-офф за первое место во Второй лиге сезона 2024/25.

Вторая лига. Финал. Первый матч

23 мая 2025 года. Ковалевка. стадион Колос

14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка

Арбитр: Артем Артеменко (Николаев)

Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пробой.
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу переходные матчи Колос-2 Ковалевка Пробой Городенка смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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