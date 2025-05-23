23 мая в 14:00 состоится первый матч финального противостояния за золотые медали Второй лиги и прямое повышение в классе.

В Киевской области состоится первый финальный матч Второй лиги.

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Колос-2 Ковалевка и Пробой Городенко играют в плей-офф за первое место во Второй лиге сезона 2024/25.

Вторая лига. Финал. Первый матч

23 мая 2025 года. Ковалевка. стадион Колос

14:00. Колос-2 Ковалевка – Пробой Городенка

Арбитр: Артем Артеменко (Николаев)

Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE