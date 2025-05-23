Стали известны соперницы Костюк и Соболевой в 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 26) и Анастасия Соболева (WTA 230) получили первых соперниц в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025.

Костюк с 26-м номером посева в первом раунде Ролан Гаррос сыграет против чешки Сары Бейлек (WTA 193), которая в финальном матче квалификации выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Соболева в 1/64 финала мейджора поборется против 11-й «нейтральной» сеяной Дианы Шнайдер (WTA 11).

Днем ранее состоялась жеребьевка основной сетки РГ-2025, по итогам которой своих соперниц в первом круге крупных соревнований также получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Жеребьевка Ролан Гаррос 2025 для украинских теннисисток: