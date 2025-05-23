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Ролан Гаррос
23 мая 2025, 17:57 | Обновлено 23 мая 2025, 18:06
512
3

Стали известны соперницы Костюк и Соболевой в 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

Марта в первом раунде встретится с Сарой Бейлек, а Анастасия поборется с Дианой Шнайдер

23 мая 2025, 17:57 | Обновлено 23 мая 2025, 18:06
512
3
Стали известны соперницы Костюк и Соболевой в 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 26) и Анастасия Соболева (WTA 230) получили первых соперниц в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025.

Костюк с 26-м номером посева в первом раунде Ролан Гаррос сыграет против чешки Сары Бейлек (WTA 193), которая в финальном матче квалификации выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Соболева в 1/64 финала мейджора поборется против 11-й «нейтральной» сеяной Дианы Шнайдер (WTA 11).

Днем ранее состоялась жеребьевка основной сетки РГ-2025, по итогам которой своих соперниц в первом круге крупных соревнований также получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Жеребьевка Ролан Гаррос 2025 для украинских теннисисток:

  • Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез
  • Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q]
  • Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC]
  • Ангелина Калинина – Элина Аванесян
  • Анастасия Соболева [Q] – Диана Шнайдер [11]
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Марта Костюк Диана Шнайдер Ролан Гаррос 2025 Анастасия Соболева Сара Бейлек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Ну ви спецом це робите, чому мля кацапка ця??? А у Марти є прекрасний шанс поквитатися за Юлю
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+1
Vitaly Kozak
Таке враження, що жереб зовсім не сліпий.
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0
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