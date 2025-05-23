Стали известны соперницы Костюк и Соболевой в 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
Марта в первом раунде встретится с Сарой Бейлек, а Анастасия поборется с Дианой Шнайдер
Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA 26) и Анастасия Соболева (WTA 230) получили первых соперниц в основной сетке Открытого чемпионата Франции 2025.
Костюк с 26-м номером посева в первом раунде Ролан Гаррос сыграет против чешки Сары Бейлек (WTA 193), которая в финальном матче квалификации выбила украинку Юлию Стародубцеву.
Соболева в 1/64 финала мейджора поборется против 11-й «нейтральной» сеяной Дианы Шнайдер (WTA 11).
Днем ранее состоялась жеребьевка основной сетки РГ-2025, по итогам которой своих соперниц в первом круге крупных соревнований также получили Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Жеребьевка Ролан Гаррос 2025 для украинских теннисисток:
- Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез
- Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q]
- Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC]
- Ангелина Калинина – Элина Аванесян
- Анастасия Соболева [Q] – Диана Шнайдер [11]
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