С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц

22 мая состоялась церемония жеребьевки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису.

Украину на Ролан Гаррос в основной сетке гарантировано представят Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 48), Ангелина Калинина (WTА 83).

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Свитолина с 13-м номером посева в первом раунде поборется против Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76).

Костюк, посеяная под 26-м номером, в 1/64 финала встретится с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Ястремская на старте мейджора сыграет с Дестани Аявой (Австралия, WTA 157).

Калинина в первом круге выйдет на корт против Элина Аванесян (Армения, WTA 40).

Выступления в квалификации мейджора также продолжают две украинки: Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева. 23 мая они проведут поединки финального раунда отбора.

Первой сеяной в Париже является Арина Соболенко. Действующая чемпионка Ига Свентек получила пятый номер посева.

Матчи основной сетке РГ-2025 стартуют в воскресенье, 25 мая. Финал запланирован на 7 июня.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]

Чжэн Циньвень [8] Жасмин Паолини [4] – Ига Свентек [5]

Жасмин Паолини [4] – Ига Свентек [5] Джессика Пегула [3] – Мирра Андреева [6]

Джессика Пегула [3] – Мирра Андреева [6] Коко Гауфф – Мэдисон Киз [7]

Сетка Ролан Гаррос 2025