С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина
22 мая состоялась церемония жеребьевки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису.
Украину на Ролан Гаррос в основной сетке гарантировано представят Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 48), Ангелина Калинина (WTА 83).
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Свитолина с 13-м номером посева в первом раунде поборется против Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76).
Костюк, посеяная под 26-м номером, в 1/64 финала встретится с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.
Ястремская на старте мейджора сыграет с Дестани Аявой (Австралия, WTA 157).
Калинина в первом круге выйдет на корт против Элина Аванесян (Армения, WTA 40).
Выступления в квалификации мейджора также продолжают две украинки: Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева. 23 мая они проведут поединки финального раунда отбора.
Первой сеяной в Париже является Арина Соболенко. Действующая чемпионка Ига Свентек получила пятый номер посева.
Матчи основной сетке РГ-2025 стартуют в воскресенье, 25 мая. Финал запланирован на 7 июня.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
- Жасмин Паолини [4] – Ига Свентек [5]
- Джессика Пегула [3] – Мирра Андреева [6]
- Коко Гауфф – Мэдисон Киз [7]
Сетка Ролан Гаррос 2025
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Про фінал кваліфікації. Якщо Стародубцева у Бейлек повинна вигравати, то Соболєвой буде непереливки. Шкода, що японка проти британки не встояла, бо Джонс грунтівниця і тільки що взяла титул в Празі. Обігравши в півфіналі Присциллу Хон, яка в свою чергу в першому колі обіграла Соболєву. Тобто якщо Настя зараз впорається, це буде дуже добрим знаком, який засвідчить, що вона готова до основи РГ.