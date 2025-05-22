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  4. С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Ролан Гаррос
22 мая 2025, 15:25 | Обновлено 22 мая 2025, 16:10
2494
6

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц

В основной сетке Украину, помимо Элины, представят Костюк, Ястремская и Калинина

22 мая 2025, 15:25 | Обновлено 22 мая 2025, 16:10
2494
6
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 мая состоялась церемония жеребьевки женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису.

Украину на Ролан Гаррос в основной сетке гарантировано представят Элина Свитолина (WTA 13), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 48), Ангелина Калинина (WTА 83).

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Свитолина с 13-м номером посева в первом раунде поборется против Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76).

Костюк, посеяная под 26-м номером, в 1/64 финала встретится с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Ястремская на старте мейджора сыграет с Дестани Аявой (Австралия, WTA 157).

Калинина в первом круге выйдет на корт против Элина Аванесян (Армения, WTA 40).

Выступления в квалификации мейджора также продолжают две украинки: Анастасия Соболева и Юлия Стародубцева. 23 мая они проведут поединки финального раунда отбора.

Первой сеяной в Париже является Арина Соболенко. Действующая чемпионка Ига Свентек получила пятый номер посева.

Матчи основной сетке РГ-2025 стартуют в воскресенье, 25 мая. Финал запланирован на 7 июня.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
  • Жасмин Паолини [4] – Ига Свентек [5]
  • Джессика Пегула [3] – Мирра Андреева [6]
  • Коко Гауфф – Мэдисон Киз [7]

Сетка Ролан Гаррос 2025

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жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Ролан Гаррос 2025 Дестани Аява Элина Аванесян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
Гарний жереб для всіх
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+2
Dimaryz81
Костюк и Свитолина к сожалению попали в сложную сетку. Даже в сложную честверть. Да и вообще нижняя половина сетки как по мне слабее верхней. У них в сетке и лучшая на грунте Свентек. С ней может быть встреча у Костюк уже в 1/16. И тут же Паолини в суперформе - с ней в 1/8 может сойтись Свитолина. В 1/4 возможно Свентек - Паолини. А  в полуфинале победитель на Сабаленку. И з другой части сетки сюрпризов может быть намного больше. Жаль что они обе попали в одну четверть, еще и такую сложную.
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+1
KirTheKing
слив игорени продолжается: 1/32 радукану, 1/16 Марта, 1/8 рыбакина, остапенко, бенчич
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0
Fdail
З урахуванням того, як пройшов цей грунтовий сезон, вперше за 4 роки на ролан гаррос повертається інтрига, хто стане переможницею. Якщо Еля змогла якісно відновитися після доволі успішного сезону, то може спокійно проходити в другий тиждень і далі. Паоліні зараз далеко не найкращий жереб, але й на грунті її так само можна ганяти по корту. Для Марти можливим випробуванням будуть Свьонтек/Рибакіна. Обидві в певній мірі провалили грунт, але завжди будуть небезпечними суперницями. Щодо Даяни , то одразу в другому колі неприємна (в усіх сенсах Шнайдер), а треба ще перше пройти. Гелі достатньо хоча б матч виграти, це вже буде її глибока перемога. Щодо кваліфаєрок (якщо вони пройдуть), то подивимось. Успіхів кожній, звичайно!
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0
KirTheKing
у Элины сетка: 1/64 сонмез, 1/32 зигемунд, 1/16 гарсия/векич, 1/8 паолини, 1/4 игореня, Марта, остапенко, рыбакина, 1/2 соболенко, F гофф
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0
Sashamar
  Перше коло побоювань не викликає (хіба що Марті, боронь боже, випаде Юля), далі будемо дивитися.
   Про фінал кваліфікації. Якщо Стародубцева у Бейлек повинна вигравати, то Соболєвой буде непереливки. Шкода, що японка проти британки не встояла, бо Джонс грунтівниця і тільки що взяла титул в Празі. Обігравши в півфіналі Присциллу Хон, яка в свою чергу в першому колі обіграла Соболєву. Тобто якщо Настя зараз впорається, це буде дуже добрим знаком, який засвідчить, що вона готова до основи РГ.
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0
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