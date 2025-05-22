Жеребьевка Ролан Гаррос 2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?
22 мая состоялась жеребьевка одиночного мужского разряда Открытого чемпионата Франции
22 мая состоялась церемония жеребьевки мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису.
Первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) в первом раунде сыграет против француза Артура Риндеркнеха (Франция, ATP 72).
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Действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) на старте мейджора встретится с экс-четвертым номером АТР Кеи Нисикори (Япония, ATP 62).
Именитый Новак Джокович, который трижды выигрывал трофей на кортах Ролан Гаррос, в первом круге поборется против Маккензи Макдонольда (США, ATP 99).
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 42) в 1/64 финала выйдет на корт против Уго Дельена (Боливия, ATP 96). Уже во втором раунде Монфис может встретится с пятым сеяным Джеком Дрейпером (Великобритания, ATP 5).
Матчи основной сетки РГ-2025 стартуют в воскресенье, 25 мая. Финал запланирован на 8 июня.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [5]
- Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6]
- Лоренцо Музетти [8] – Тейлор Фритц [4]
- Каспер Рууд [7] – Карлос Алькарас [2]
Сетка Ролан Гаррос 2025
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