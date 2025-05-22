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Ролан Гаррос
22 мая 2025, 16:40 |
410
0

Жеребьевка Ролан Гаррос 2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?

22 мая состоялась жеребьевка одиночного мужского разряда Открытого чемпионата Франции

22 мая 2025, 16:40 |
410
0
Жеребьевка Ролан Гаррос 2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

22 мая состоялась церемония жеребьевки мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису.

Первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) в первом раунде сыграет против француза Артура Риндеркнеха (Франция, ATP 72).

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Действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) на старте мейджора встретится с экс-четвертым номером АТР Кеи Нисикори (Япония, ATP 62).

Именитый Новак Джокович, который трижды выигрывал трофей на кортах Ролан Гаррос, в первом круге поборется против Маккензи Макдонольда (США, ATP 99).

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 42) в 1/64 финала выйдет на корт против Уго Дельена (Боливия, ATP 96). Уже во втором раунде Монфис может встретится с пятым сеяным Джеком Дрейпером (Великобритания, ATP 5).

Матчи основной сетки РГ-2025 стартуют в воскресенье, 25 мая. Финал запланирован на 8 июня.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [5]
  • Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6]
  • Лоренцо Музетти [8] – Тейлор Фритц [4]
  • Каспер Рууд [7] – Карлос Алькарас [2]

Сетка Ролан Гаррос 2025

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жеребьевка Ролан Гаррос 2025 Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Гаэль Монфис Джек Дрейпер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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