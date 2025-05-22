Жеребьевка Ролан Гаррос 2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?

22 мая состоялась церемония жеребьевки мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции 2025 по теннису.

Первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) в первом раунде сыграет против француза Артура Риндеркнеха (Франция, ATP 72).

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Действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) на старте мейджора встретится с экс-четвертым номером АТР Кеи Нисикори (Япония, ATP 62).

Именитый Новак Джокович, который трижды выигрывал трофей на кортах Ролан Гаррос, в первом круге поборется против Маккензи Макдонольда (США, ATP 99).

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 42) в 1/64 финала выйдет на корт против Уго Дельена (Боливия, ATP 96). Уже во втором раунде Монфис может встретится с пятым сеяным Джеком Дрейпером (Великобритания, ATP 5).

Матчи основной сетки РГ-2025 стартуют в воскресенье, 25 мая. Финал запланирован на 8 июня.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [5]

Янник Синнер [1] – Джек Дрейпер [5] Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6]

Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6] Лоренцо Музетти [8] – Тейлор Фритц [4]

Лоренцо Музетти [8] – Тейлор Фритц [4] Каспер Рууд [7] – Карлос Алькарас [2]

Сетка Ролан Гаррос 2025