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Премьер-лига
Ингулец
23.05.2025 15:30 – FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:51 | Обновлено 23 мая 2025, 19:10
2537
18

Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой

Подопечные Василия Кобина поделили очки с «ворсклянами» и прощаются с УПЛ

23 мая 2025, 17:51 | Обновлено 23 мая 2025, 19:10
2537
18
Пора возвращаться назад. Ингулец сыграл вничью с Ворсклой
УПЛ

Перед заключительным туром УПЛ «Ингулец» оказался в той ситуации, когда им для так называемого спасательного круга нужно было побеждать «Ворсклу» и надеяться на неудачу «Левого Берега». Ведь даже ничья бы оставляла «казаков» в зоне прямого вылета из элиты украинского футбола. Полтавчанам, которые на большое удивление сейчас борятся за выживание, важно было просто не проиграть, потому что в случае поражения, подопечные Максимова были бы хуже своих конкурентов по дополнительным показателям, и вылетали бы во второй дивизон.

Что касается стартовых составов, то у «Ингульца» по сравнению с матчем против «Шахтера» произошло 3 изменения: вместо Жилкина, Жовтенко и Катрича с первых минут вышли Паламарчук, Дихтярук и Гаджук. Максимов же ограничился одной заменой: Крупского, который получил повреждение, заменил Челядин.

С первых минут обе команды активно начали форсировать события на поле, однако в дело вмешалась воздушная тревога, из-за чего матч был остановлен. Однако уже через 20 минут команды вернулись на поле. Можно сказать, что пауза пошла на пользу именно «Ингульцу», ведь как только восстановилась игра, как хозяева в следующее мгновение создали опасность: Малыш (Станислав-Нури) затылком пробил головой после вбрасывания аута, но голу помешала перекладина. Дальше свои моменты открывать имели Гаджук и Пушкарев, однако их попытки вряд ли могли бы претендовать на явный голевой момент. Неплохо пробивал после розыгрыша штрафной Лосенко (который в первом круге уже забивал «Ворскле»), однако мяч после его выстрела прошел в сантиметрах от девятки.

Уже после экватора первого тайма гости начали перехватывать инициативу. Кане и Хрипчук имели неплохие шансы забивать, однако и их подводила точность. Но все же, фортуна наградила «зелено-белых» забитым мячом. Дубилей на ровном месте подарил «круглого» игрокам «Ворсклы», а Ндукве, получив пас на левом фланге, отпасовал на Кулача, который пробил в противоход Паламарчуку. Для форварда гостей этот гол стал первым после возвращения в полтавский клуб, и что интересно, первым с апреля прошлого года (до этого Кулач забивал «Габале», играя еще за азербайджанскую «Зиру»). Через несколько минут, у Кулача снова был похожий момент, чтобы забивать, но форвард пробил несильно. Челядин тоже имел хороший шанс удвоить преимущество, но и он выстрелил мимо ворот.

Второй тайм все же занесем в актив «Ингульца», ведь после разговора с тренером и двойной замены, игра петровского клуба по сравнению с серединой первой половины игры оживилась. Сад непростым ударом с дальней дистанции заставил Исенко вступать в игру, а Пушкарев пробил выше ворот с метров 15-ти. Также следует отметить появление на поле Кисленко, ведь сразу после его выхода на замену хозяевам удалось сравнять счет. Очередной стандарт (угловой) привел к панике в штрафной зоне «Ворсклы», после чего удар Кисленко был заблокирован, а Малышу, к которому отскочил мяч, оставалось пробить в свободный угол. Счет стал равным. Тут же Малыш мог наказать Исенко за ошибку на выходе, но не попал в ворота.

Казалось, что гол назревает со стороны подопечных Кобина, однако «Ингулец» настолько увлекся атакой, за что чуть не поплатился. Сначала Шандор отменил гол Кане из-за офсайда у Пасича, а в компенсированное время, Кане после финального штурма петровцев, вообще должен был закрывать игру, но убежав на почти пустые ворота, не попал в рамку. Также «ворскляне» могли рассчитывать на пенальти, но ассистент арбитра углядел оффсайд в Кане, прежде чем малиец получил по ногам от соперника.

Финальный свисток подытожил то, что «Ингулец», который в этом сезоне вернулся в УПЛ, вместе с «Черноморцем» покидает высший дивизион чемпионата Украины. «Ворскла» же, которой нужно было просто не проиграть, что они это и сделали, ждет своего оппонента в переходных поединках за право участвовать в элите украинского футбола.

«Ингулец» (замены): Сад – 6,5, Катрич – 6,0, Кисленко – 6,5, Свистун – 6,0, Лисняк – б/о

«Ворскла» (замены): Нестеренко – 6,0, Н. Малыш – 6,0, Е. Пасич – 6,0

Украинская Премьер-лига. 30 тур

«Ингулец» – «Ворскла» – 1:1

Голы: С. Малыш, 72 – Кулач, 34

Предупреждения: Гаджук, 28, Фарасеенко, 37, Лосенко, 79 – Скляр, 90+1

«Ингулец»: Паламарчук – Фарасеенко, С. Малыш, Дихтярук, Дубилей (Свистун, 63), Пушкарёв – Могильный (Сад, 46), Гаджук (Катрич, 46), Лосенко (Лисняк, 84), Пятов (Кисленко, 63) – Волохатый

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Челядин, Скляр – Салабай (Нестеренко, 53), Кане, Кулач (Н. Малыш, 61) – Ндукве (Е. Пасич, 73)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион: «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 10 (4) – 9 (3)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 1 – 3

ИНГУЛЕЦ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 25°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Ворскла Полтава Ингулец - Ворскла отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 18
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Galushka_na_maximalkah
Тут нужно давать кубок (не)адекватности главному судье!
Сразу 3 результативные ошибки в пользу Ингульца!
- засчитал гол в ворота Ворсклы, после игры рукой игроком Ингульца;
- отменил чистый гол Кане в ворота Ингульца;
- не поставил пенальти в ворота Ингульца за фол на Кане;
Браво, федерация 👏
Такого "убийства" давно не видел...
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+6
Павло
Настільки конченого суддівства я давно не бачив. Нафіга той var, якщо все одно судять, як заманеться
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+5
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Серж
Господа, а что вы хотели? Фарм Шлюхты нужно было всеми правами и неправдами оставить в УПЛ. Очень хорошо, что это дерьмо слили в унитаз. 
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+2
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Igor_iron
Максимов ТОП тренер щоб не зебобік.
Віримо в Вас 
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+2
Igor_iron
Я побачив щоб так судили в Єврокубках щоб тоді сказали, що ви неадекватні судді. 
Судді респект, ставка зайшла. Молодці.
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0
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Igor_iron
Інгульцю і Ворсклі гравцям Респект, грали ТОП, а Судья самий що ниє Піда..ааааа..рррррроорр
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0
Igor_iron
Зеля чорт галімий з єрмаком 
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0
Igor_iron
Поворознюк все стелився під зеленського чорта але Ворскла втримала результат і суддя зі своїм ВАР не допоміг підсушити.
Браво Максимов тепер треба додати стики, зебобібки у відчаї. 
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0
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Igor_iron
Навіщо таке суддівство чисту перемогу Ворскли судді скасували, соромно і вар не допоміг як і наша влада на чолі із зеленобобіком все брешуть. 
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