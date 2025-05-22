В пятницу, 23 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Ворскла». Обе команды пытаются сохранить прописку в элите украинского футбола и могут завершить чемпионат как в зоне переходных матчей, так и оказаться в зоне прямого вылета из УПЛ.

Ингулец

После победы над «Левым Берегом» петровская команда впервые за долгое время покинула зону прямого вылета из УПЛ. Но в прошлом туре подопечные Василия Кобина проиграли «Шахтеру», а киевляне одолели немотивированный «Рух», и «желто-красные» снова оказались в шаге от прямого выбывания в низший дивизион.

Но «Ингулец» вполне может избежать плачевной участи, ведь петровцы могут сами исправить ситуацию без оглядки на результат встречи конкурентов. Победа в будущем поединке переместит «Ингулец в зону переходных матчей. Тогда петровцы наберут одинаковое количество очков с полтавчанами и, возможно, «Левым Берегом» (в случае поражения «аистов» «Оболони»), а с этими командами «желто-красные» имеют лучший баланс личных встреч.

В прошлом туре, как мы уже упомянули, петровская команда проиграла «Шахтеру», уступив «горнякам» с крупным счетом 1:4. Единственный гол в ворота соперников забил один из лидеров нынешнего «Ингульца» Роман Волохатый. «Теперь судьба «Ингульца» - в наших руках. Если в последнем туре возьмем верх над «Ворсклой», то избежим прямого вылета из УПЛ», - отметил футболист. В поединке с «горняками» в составе «Ингульца» дебютировал полузащитник Андрей Меленчук, который впервые сыграл в УПЛ.

Будущий поединок станет для «Ингульца» 50-м домашним в чемпионате. Отметим, что бизничейнай домашняя серия петровцев длится 5 игр (2 победы и 3 поражения).

Ворскла

В отличии от петровцев, которым победа позволит решить промежуточную задачу, для «зелено-белых» существует несколько сценариев развития ситуации. Рассмотрим их.

Ничья обезопасит «Ворсклу» от прямого вылета и оставит в зоне переходных матчей

Поражение полтавчан станет для них катастрофой: «Ворскла» покидает УПЛ. Причем произойдет это даже при поражении «Левого Берега»: у трех команд будет равное количество очков, а по личным встречам «зелено-белые» уступают обоим соперникам

Победа «Ворсклы» не улучшит для полтавчан турнирную ситуацию. Ведь «Оболонь» в параллельном матче сыграет с «Левым Берегом»: в случае поражения «пивоваров» три команды наберут равное количество очков, и тогда именно «аисты» опередят конкурентов. А победа или ничья «Оболони» обезопасят «пивоваров» от стыковых матчей

После зимней паузы полтавчане сумели отобрать очки у «Динамо», сыграв вничью с будущим чемпионом, но в дальнейшем полтавская команда демонстрировала плачевные результаты. В весенней части первенства «Ворскла» одержала всего две победы, потерпев шесть поражений. Наверняка негативно сказывается на действиях «зелено-белых» неопределенность с финансовой ситуацией. В апреле ФИФА наложила на «Ворсклу» трансферный бан, запретив регистрировать новых игроков в течение трех следующих трансферных окон. А позже появилась информация о финансовой задолженности перед игроками полтавского клуба.

Особенно неудачно для «Ворсклы» складываются выездные поединки. «Сухая» гостевая серия полтавчан в чемпионате длится 295 минут, а больше одного гола на полях соперников «зелено-белые» не забивают с 8 ноября прошлого года. Для защитника Игоря Пердуты предстоящий матч может стать 300-м в УПЛ.

Статистика встреч

Ранее команды провели шесть очных дуэлей, в которых полтавчане одержали 4 победы, 1 игру выиграл «Ингулец» и была зафиксирована ничья. В первом круге «желто-красные» неожиданно в Полтаве разгромили «Ворсклу» со счетом 3:0. Победу петровцам принесли точные удары Лосенко, Пятова и Белоцерковца. Эта победа стала одной из трех самых крупных от «Ингульца» в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Результат матча имеет огромное значение для обоих соперников, ведь одна из этих команд закончит чемпионат в зоне прямого вылета. Поэтому в Александрии можно ожидать осторожный футбол от команд. Прогнозируем, что голов в поединке много не будет и ставим на тотал меньше 2.0.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Малыш, Дубилей, Свистун, Лосенко, Фарасеенко, Пятов, Волохатый, Пушкарев, Могильный.

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута, Бацула, Скляр, Кане, Кулач, Салабай, Ндукве.

Прогноз Sport.ua Ингулец Ворскла Тотал меньше 2.0 1.59 Сделать ставку

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