Ингулец – Ворскла – 1:1. Ничья со вкусом поражения для Кобина. Обзор матча

В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр встречи – Александр Шандор из Львова.

Перед началом матча «Ингулец» занимал 15-е место в турнирной таблице (23 очка), а «Ворскла» находилась на 13-й позиции (26 баллов).

Поединок был остановлен на 9-й минуте матча из-за тревоги, однако после отбоя коллективы вернулись на поле.

Первыми во встрече отличились голом номинальные гости, воспользовавшиеся ошибкой в ​​защите. Мяч в ворота «Ингульца» забил Владислав Кулач.

Во втором тайме «Ингулец» сравнял счет на 77-й минуте благодаря удару Станислава-Нури Малыша, однако этот гол не помог клубу одержать победу. В результате ничья – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 23 мая

«Ингулец» – «Ворскла» – 1:1

Голы: Кулач, 43 – Малыш, 77

ГОЛ! Кулач, 43 мин, 0:1

ГОЛ! Малыш, 77 мин, 1:1