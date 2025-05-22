В пятницу, 23 мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» встретится с «Ворсклой». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 15:30.

Настал момент истины для «Ингульца»: команда оказались на грани возвращения в Первую лигу, однако в отличие от «Черноморца», «казаки» еще имеют шанс зацепиться за стыковые поединки. Однако подопечных Кобина устроит только победа, потому что даже ничья не будет служить для команды из Петрово положительным результатом. Поэтому «Ингульцу» нечего будет терять, и петровцы попытаются взять 3 очка в матче против «Ворсклы», которую в первом круге обыграли со счетом 3:0.

Конец сезона для «зелено-белых» складывается лучше не придумаешь, ведь «Ворскла» помимо затруднительного финансового положения, также находится не так далеко от зоны вылета, а в случае поражения вообще может попрощаться с УПЛ. Однако плюсом для команды Максимова является то, что им не придется как «Ингульцу» идти вперед с первых минут. Однако плюсом для команды Максимова является то, что им не придется как «Ингульцу» идти вперед с первых минут, поэтому это козырь для полтавского клуба. Учитывая, что «Ворскла» уже не сможет покинуть зону переходных матчей, то ничья ее вполне бы устроила.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Ингулец Ворскла Тотал меньше 2.0 1.59 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.