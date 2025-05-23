ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти
Итальянец покинет королевский клуб после последнего тура Ла Лиги
Мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.
Отмечается, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» станет для итальянца последним во главе королевского клуба. Тогда же состоится церемония прощания с легендарным коучем.
С 15 титулами Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». Он во второй раз возглавил команду летом 2021 года.
В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 81 очко в 37 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо.
👏 #GraciasCarlo 👏 pic.twitter.com/s5V0dk8uo1— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опытный защитник Дани Карвахаль примерит капитанскую повязку в новом сезоне
В борьбе за титул осталось только четыре команды