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Испания
23 мая 2025, 12:16 | Обновлено 23 мая 2025, 13:07
2254
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти

Итальянец покинет королевский клуб после последнего тура Ла Лиги

23 мая 2025, 12:16 | Обновлено 23 мая 2025, 13:07
2254
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти
ФК Реал Мадрид. Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» станет для итальянца последним во главе королевского клуба. Тогда же состоится церемония прощания с легендарным коучем.

С 15 титулами Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». Он во второй раз возглавил команду летом 2021 года.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 81 очко в 37 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Буде прикольно якщо з тимчасовим тренером Реал візьме Клубний ЧС, а потім прийде Алонсо і команда знов заграє як при Анчелоттіі.😉
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