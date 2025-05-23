ОФИЦИАЛЬНО. Реал принял решение по Карло Анчелотти

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе главного тренера первой команды Карло Анчелотти.

Отмечается, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада» станет для итальянца последним во главе королевского клуба. Тогда же состоится церемония прощания с легендарным коучем.

С 15 титулами Карло Анчелотти является самым титулованным тренером в истории мадридского «Реала». Он во второй раз возглавил команду летом 2021 года.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 81 очко в 37 матчах. В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Реала» станет Хаби Алонсо.