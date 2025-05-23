Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!
Анастасия в финальном раунде квалификации мейджора одолела Франческу Джонс
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025.
В финальном раунде квалификации украинка в трех сетах одолела Франческу Джонс (Великобритания, WTA 113).
Ролан Гаррос 2025. Квалификация
Анастасия Соболева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [22] – 6:0, 0:6, 6:2
Это была вторая встреча соперниц. Соболева взяла реванш у Джонс за поражение в полуфинале турнира ITF W75 в итальянском городе Градо в 2024 году.
Перед стартом противостояния Джонс считалась очевидной фавориткой – на победу Анастасии букмекерские конторы давали коэффициент выше 4.00.
В отборе к французскому мейджору Анастасия, помимо Джонс, также одолела Хэрриет Дарт и Жули Белгравер.
Соболева впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Grand Slam. В 2024 году она не сумела преодолеть отбор к Уимблдону и US Open, а в этом сезоне на старте квалов Australian Open потерпела поражение от Виктории Голубич.
Соболева присоединились к еще четырем украинским теннисисткам в основе РГ-2025: Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Ангелине Калининой.
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Щоцікаво, у 3 раунді Стародубцева вважалася явним фаворитом, а Соболєва - явним андердогом. І ось вам здрасьті серед ночі )
У Джонс чотири по W75, причому два за останні два місяці. І всі на грунті. Настя теж грунтівниця, але вигравала більш скромні турніри. Тому перемога дорого вартує. А що 6:0 0:6, так це приблизно (знов нагадую) як Барті грала з Плішковой аба Квітовой. Швидкий обмін сетами і з'ясування стосунків у третьому. А тут навіть стосунки з'ясовувати не довелось. Будемо вважати, що другий сет пішов на перепочинок.
(Перепрошую, років мені доволі багато, тому й асоціації відповідні ) "Піонерка Соболєва! До виходу в основну сітку мейджора будь напоготові! - Завжди напоготові!"