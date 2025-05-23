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  4. Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!
Ролан Гаррос
23 мая 2025, 15:34 | Обновлено 23 мая 2025, 16:38
2148
24

Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!

Анастасия в финальном раунде квалификации мейджора одолела Франческу Джонс

23 мая 2025, 15:34 | Обновлено 23 мая 2025, 16:38
2148
24
Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025.

В финальном раунде квалификации украинка в трех сетах одолела Франческу Джонс (Великобритания, WTA 113).

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [22] – 6:0, 0:6, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Соболева взяла реванш у Джонс за поражение в полуфинале турнира ITF W75 в итальянском городе Градо в 2024 году.

Перед стартом противостояния Джонс считалась очевидной фавориткой – на победу Анастасии букмекерские конторы давали коэффициент выше 4.00.

В отборе к французскому мейджору Анастасия, помимо Джонс, также одолела Хэрриет Дарт и Жули Белгравер.

Соболева впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Grand Slam. В 2024 году она не сумела преодолеть отбор к Уимблдону и US Open, а в этом сезоне на старте квалов Australian Open потерпела поражение от Виктории Голубич.

Соболева присоединились к еще четырем украинским теннисисткам в основе РГ-2025: Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Ангелине Калининой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 24
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introvert
Типова жіноча розбірка, з провалами довжиною в сет. Дропами мучили одна одну немилосердно) Загалом, цілком добротний грунтовий теніс від Насті, трудовий і енергозатратний. На інших покриттях він виглядатиме значно менш переконливо, але кого це хвилює зараз?
Тепер їй би трішки удачі при жеребкуванні, щоб спробувати розвинути успіх.
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+10
Neptun
Перший раз дивився цю дівчинку(3-й сет). Залишила дуже гарне враження. І очі палають до перемоги, і міць присутня, і точність ударів. Дуже - дуже непогано. Повболіваю за неї в основній сітці. 
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+9
C.Пеклов
Нагодували одна одну бубликами,але торт їсте Настя!Молодець!
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+9
ihor63
Молодець! Тепер треба закріплюватися в 2-ій сотні та покращувати гру на інших покриттях
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+8
C.Пеклов
І хто би міг передбачити,що з наших ,пройде квал саме Настя?Бажаю успіху в наступному матчі основи.Так тримати!
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+7
Falko
Гойдалки від Насті. Чи що там наразі у тренді - roller coaster? )
Щоцікаво, у 3 раунді Стародубцева вважалася явним фаворитом, а Соболєва - явним андердогом. І ось вам здрасьті серед ночі )
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+7
Sunpalych
Розумничка!!! Виклалась повністю! Я так розумію,це буде дебют в основі шолома...
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+7
Олександр Науменко
Круто, з першого разу і в основу.
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+5
Vitaly Kozak
Молодець. Мало хто сподівався. Втім з прогнозами кваліфікація трохи непередбачуваною взагалі вийшла - перші вісім сіяних її не пройшли.
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+5
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Андрій Заліщук
Удачі тобі, Настю, ти заслужила основу більше, ніж Юля, тим паче Даша!!!
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+5
Sashamar
Ломоносов, хоч і росіянин, а виявився правим. Якщо в одному місці відніметься (Стародубцева), в іншому неодмінно додасться 
У Джонс чотири по W75, причому два за останні два місяці. І всі на грунті. Настя теж грунтівниця, але вигравала більш скромні турніри. Тому перемога дорого вартує. А що 6:0 0:6, так це приблизно (знов нагадую) як Барті грала з Плішковой аба Квітовой. Швидкий обмін сетами і з'ясування стосунків у третьому. А тут навіть стосунки з'ясовувати не довелось. Будемо вважати, що другий сет пішов на перепочинок.
(Перепрошую, років мені доволі багато, тому й асоціації відповідні  ) "Піонерка Соболєва! До виходу в основну сітку мейджора будь напоготові! - Завжди напоготові!" 
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+3
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Vitason
Мо-ло-дець!!!!
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+3
Олександр Науменко
З 32 сіяних лише четверо пройшли в основу.
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+2
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Vlad Holl
Молодець ! З таким настроєм буде і в основній сітці виглядати непогано. Удачі тобі , дівчинка !
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+1
Олег Заворотный
Потенціал до топ-50 навіть є, якщо продовжить працювати
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-1
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Харьков
Харьковский характер применимо ко всем украинским теннисисткам, добывающим победы на морально-волевых!
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-10
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