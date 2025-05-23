Обмен баранками. Соболева сенсационно вышла в основу Ролан Гаррос 2025!

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 230) пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025.

В финальном раунде квалификации украинка в трех сетах одолела Франческу Джонс (Великобритания, WTA 113).

Ролан Гаррос 2025. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания) [22] – 6:0, 0:6, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Соболева взяла реванш у Джонс за поражение в полуфинале турнира ITF W75 в итальянском городе Градо в 2024 году.

Перед стартом противостояния Джонс считалась очевидной фавориткой – на победу Анастасии букмекерские конторы давали коэффициент выше 4.00.

В отборе к французскому мейджору Анастасия, помимо Джонс, также одолела Хэрриет Дарт и Жули Белгравер.

Соболева впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Grand Slam. В 2024 году она не сумела преодолеть отбор к Уимблдону и US Open, а в этом сезоне на старте квалов Australian Open потерпела поражение от Виктории Голубич.

Соболева присоединились к еще четырем украинским теннисисткам в основе РГ-2025: Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Ангелине Калининой.