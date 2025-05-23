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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 20:13 | Обновлено 23 мая 2025, 20:44
2187
1

Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным

Эюпспор получит деньги за Турана

23 мая 2025, 20:13 | Обновлено 23 мая 2025, 20:44
2187
1
Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

По информации турецких СМИ, в пятницу Шахтер окончательно договорился с тренером Ардой Тураном, который ранее уже попрощался с командой Эюпспор.

Подтверждается информация о том, что Туран будет получать два миллиона евро за сезон. При этом переход будет для Шахтера не бесплатным.

Украинский клуб заплатит за разрыв соглашения, однако о сумме данных пока нет.

Ранее стало известно, что Шахтер официально объявит об увольнении наставника Марино Пушича после завершения последнего матча сезона 24 мая.

Шахтер в чемпионате впервые за 29 лет финиширует вне топ-2, однако команда сумела выиграть Кубок Украины и пробилась в Лигу Европы.

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Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Fanatik
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Victor673256ua
Ще й Пушичу за дострокове розірвання контракту доведеться заплатити
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