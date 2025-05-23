Шахтер договорился с новым тренером. Переход будет не бесплатным
Эюпспор получит деньги за Турана
По информации турецких СМИ, в пятницу Шахтер окончательно договорился с тренером Ардой Тураном, который ранее уже попрощался с командой Эюпспор.
Подтверждается информация о том, что Туран будет получать два миллиона евро за сезон. При этом переход будет для Шахтера не бесплатным.
Украинский клуб заплатит за разрыв соглашения, однако о сумме данных пока нет.
Ранее стало известно, что Шахтер официально объявит об увольнении наставника Марино Пушича после завершения последнего матча сезона 24 мая.
Шахтер в чемпионате впервые за 29 лет финиширует вне топ-2, однако команда сумела выиграть Кубок Украины и пробилась в Лигу Европы.
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