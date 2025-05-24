Будет ли трансферный рекорд? Клуб АПЛ нацелился на звезду сборной Украины

Новым претендентом на полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова стал английский клуб «Борнмут», сообщает TeamTalk.

По информации источника, клуб АПЛ очень заинтересован в подписании 22-летнего хавбека, но активных шагов по его трансферу еще не делал. Ожидается, что перед началом переговоров по украинцу «Борнмут» должен продать кого-то из своих игроков.

Препятствием для возможного перехода Судакова в английский клуб называется сумма в 50 млн евро, которую за полузащитника хочет получить «Шахтер». Если «Борнмут» все-таки будет готов заплатить такие деньги, то этот трансфер станет рекордным для него по расходам на одного игрока.

Ранее сообщалось, что два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – отправили запросы.