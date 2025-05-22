Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы

22-летний хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков грядущим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

По информации журналиста Валентина Фурлана, два клуба итальянской Серии А – «Наполи» и «Ювентус» – уже сделали предложения о покупке хавбека у «Шахтера», который оценивает своего исполнителя в 40 миллионов евро.

Еще три клуба – английские «Брентфорд», «Вест Хэм» и португальский «Порту» – запросили информацию у «горняков» о стоимости футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер Судакова в «Наполи» оказался под угрозой срыва и была названа причина этого.