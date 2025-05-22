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  4. Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Украина. Премьер лига
22 мая 2025, 20:15 |
1206
6

Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы

Вероятно, этим летом Георгий все-таки покинет «Шахтер»

22 мая 2025, 20:15 |
1206
6
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летний хавбек «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков грядущим летом, скорее всего, сменит клубную прописку.

По информации журналиста Валентина Фурлана, два клуба итальянской Серии А – «Наполи» и «Ювентус» – уже сделали предложения о покупке хавбека у «Шахтера», который оценивает своего исполнителя в 40 миллионов евро.

Еще три клуба – английские «Брентфорд», «Вест Хэм» и португальский «Порту» – запросили информацию у «горняков» о стоимости футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер Судакова в «Наполи» оказался под угрозой срыва и была названа причина этого.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Pavel_i_CO
Гравців з цієї команди треба дуже ретельно на допінг перевіряти перед купівлею 
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+2
Artem_Ponomar
напевно Наполі все ж таки є найкращим варіантом, ще й вони давно за ним стежать
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+2
Boodya
А залишиться в Шахтарі
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+1
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AK.228
Уйдет, как дети в школу 
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-1
doktor-q
Вже напарили мудрика. Судаков поцікавіше. Але теж не більш 10 млн. ціна.
Шукають лохів.
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-1
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