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  4. Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 23:10 |
1585
0

Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва

Георгий Судаков удаляется от Наполи

21 мая 2025, 23:10 |
1585
0
Известны детали. Трансфер звезды сборной Украины оказался под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В переговорах относительно возможного перехода полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» наметился спад, сообщает Napoli Magazine.

По информации источника, пока остается неизвестным, кто будет главным тренером неаполитанского клуба в следующем сезоне. Не исключено, что нынешний рулевой «Наполи» Антонио Конте покинет свой пост по собственному желанию и возьмет годичный отпуск.

Главным кандидатом на замену 55-летнему специалисту называется Массимилиано Аллегри, с которым готовы подписать контракт по схеме «2+1». Отмечается, что именно последний был главным тренером «Ювентуса», когда к переходу в него ранее был близок Судаков. Позже украинец несколько критически высказался о туринской команде, сказав, что она под руководством Аллегри играет только по одной схеме.

Пока неизвестно – связаны ли проблемы в переговорах с возможными изменениями на тренерской скамье «Наполи». Источник отмечает, что в этой ситуации надо подождать и посмотреть, чем все завершится.

Сообщалось, что «Наполи» уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей.

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трансферы Наполи Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков Массимилиано Аллегри Антонио Конте
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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