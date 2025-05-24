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Англия
24 мая 2025, 01:37 | Обновлено 24 мая 2025, 01:47
449
0

Что будет с украинцем? В трансферной саге с Забарным поставлена ​​точка

Украинский защитник летом не покинет английский клуб Борнмут

24 мая 2025, 01:37 | Обновлено 24 мая 2025, 01:47
449
0
Что будет с украинцем? В трансферной саге с Забарным поставлена ​​точка
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист TBR Football Грэм Бейли заявил, что украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, несмотря на большой интерес к нему со стороны других клубов, не сменит команду летом.

«Он не покинет «Борнмут». В его контракте нет пункта о выкупе за фиксированную сумму. «Борнмуту» нет нужды кого-то продавать, так как собираются уйти Хейсен и Керкез», – сказал Бейли Geordie Boot Boys.

В текущем сезоне Забарный провел на клубном уровне 38 матчей, результативными действиями не отметился. Его контракт с «Борнмутом» рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость Ильи составляет 40 млн евро.

Ранее был назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро.

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Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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