Назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро

По словам британского журналиста Марка Дугласа, «Ньюкасл» вполне может выложить 60 млн евро за украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного. Именно в такую сумму игрока оценивает клуб.

«Я думаю, что «Ньюкасл» будет готов потратить около 50-60 миллионов фунтов стерлингов на одного игрока, если это будет тот, кто действительно может их усилить.

Учитывая, что некоторые из их главных целей на внутреннем рынке – скажем, Забарный, Гехи и Бриан Мбемо – будут оценены примерно на таком же уровне, им придется быть готовыми тратить такие деньги», – цитирует Дугласа The I Paper.

Ранее в Англии объяснили, почему не состоится трансфер Забарного в «Манчестер Сити».