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  4. Назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро
Англия
23 мая 2025, 00:14 |
821
1

Назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро

Илью может подписать Ньюкасл

23 мая 2025, 00:14 |
821
1
Назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

По словам британского журналиста Марка Дугласа, «Ньюкасл» вполне может выложить 60 млн евро за украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного. Именно в такую сумму игрока оценивает клуб.

«Я думаю, что «Ньюкасл» будет готов потратить около 50-60 миллионов фунтов стерлингов на одного игрока, если это будет тот, кто действительно может их усилить.

Учитывая, что некоторые из их главных целей на внутреннем рынке – скажем, Забарный, Гехи и Бриан Мбемо – будут оценены примерно на таком же уровне, им придется быть готовыми тратить такие деньги», – цитирует Дугласа The I Paper.

Ранее в Англии объяснили, почему не состоится трансфер Забарного в «Манчестер Сити».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Кожен день торпедують тут Ілька про перехід в різні команди, ще й за немалі суми. А насправді Ілько тихохід на напівзігнутих, тугодум, техніка на рівні першості району...
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