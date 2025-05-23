Назван клуб, который готов заплатить за Забарного 60 млн евро
Илью может подписать Ньюкасл
По словам британского журналиста Марка Дугласа, «Ньюкасл» вполне может выложить 60 млн евро за украинского защитника «Борнмута» Илью Забарного. Именно в такую сумму игрока оценивает клуб.
«Я думаю, что «Ньюкасл» будет готов потратить около 50-60 миллионов фунтов стерлингов на одного игрока, если это будет тот, кто действительно может их усилить.
Учитывая, что некоторые из их главных целей на внутреннем рынке – скажем, Забарный, Гехи и Бриан Мбемо – будут оценены примерно на таком же уровне, им придется быть готовыми тратить такие деньги», – цитирует Дугласа The I Paper.
Ранее в Англии объяснили, почему не состоится трансфер Забарного в «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник лиссабонского клуба Бруну Лаже должен сделать непростой выбор
Хаби определил, на каких игроков не будет рассчитывать