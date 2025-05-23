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23 мая 2025, 19:40 | Обновлено 23 мая 2025, 20:01
1577
7

Мини-футбол. Проиграв Турции, Украина потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ

Сине-желтые потерпели два поражения, и третий матч уже роли не играет

23 мая 2025, 19:40 | Обновлено 23 мая 2025, 20:01
1577
7
Мини-футбол. Проиграв Турции, Украина потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
WMF

Вечером 23 мая сборная Украины проиграла матч 2-го тура ЧМ-2025 по мини-футболу против команды Турции.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это был ключевой матч, который у сине-желтой команды не получился. У Турции хет-трик оформил Эмре, а у Украины единственный гол забил Вадим Иванов.

Уступив Турции со счетом 1:3, Украина с двумя поражениями потеряла шансы на выход в плей-офф.

На групповом этапе ЧМ-2025 32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете.

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (1:1). Во втором туре Англия и Венгрия разошлись миром (1:1).

Турнирное положение: Англия (4 очка), Турция (4), Венгрия (2), Украина (0).

В заключительном туре группового раунда Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30), эта игра для сине-желтых уже турнирного значения не имеет.

ЧМ-2025 по мини-футболу

2-й тур, 23 мая, Баку (Азербайджан)

18:30 Украина – Турция – 1:3

Гол: Вадим Иванов, 17 – Эмре Хаджиеюпоглу, 4, 7, 41

Украина. Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский

Матчи группы C

  • 21.05. 09:30. Венгрия – Турция – 1:1
  • 21.05. 12:00. Украина – Англия – 0:4
  • 23.05. 14:15. Англия – Венгрия – 1:1
  • 23.05. 18:30. Украина – Турция – 1:3
  • 25.05. 15:30. Венгрия – Украина
  • 25.05. 17:15. Турция – Англия

Турнирная таблица группы C

Результаты 2-го тура

Все турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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mini.f
Когда личные шкурные интересы ставятся выше государственных - так и происходит... Я помню, как на предыдущем чемпионате мира, когда наша сборная играла в фиале, последний решающий буллит пошел бить главный спонсор команды, который за весь чемпионат не сыграл на поле ни одной минуты, и как позорный результат - он запутался в мяче и не смог вообще ударить по мячу... В нынешней сборной ситуация еще хуже .Кто-то знает хоть одного футболиста в этой "сборной Украины" ? И я о том-же...
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+3
sergio_terry
Позорище
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+2
Андрій Заліщук
Наче і ганьба, а з іншого боку пох, бо я знав, які профани поїхали на турнір
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+1
Alex
Как так на прошлом чемпионы мира должны были стать а сейчас из группы даже не выйти
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0
kadaad
Позорная команда кривоногих. Единственное, что смогли с турками - заработали красную.
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0
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
😢😢😢
Прикро, по рахункам -
Програли у Баку...
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англії і 🇹🇷туркам -
Це не до смаку...
.
Вірю до кінця у хлопців⚽🇺🇦
Хоч розділяю цю невдачу!
Бажаю здолати угорців -
Силу покажіть козачу! 👊
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0
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