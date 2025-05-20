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20 мая 2025, 19:05 | Обновлено 20 мая 2025, 19:23
578
1

Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание

Сине-желтые проведут матчи против команд Англии, Турции и Венгрии

20 мая 2025, 19:05 | Обновлено 20 мая 2025, 19:23
578
1
Сборная Украины стартует на ЧМ по мини-футболу в Баку. Состав и расписание
Minifootball Ukraine

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу пройдет с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Обнародована заявка сборной Украины на турнир. В составе делегации – 19 человек: 16 игроков, включая двух вратарей, а также главный тренер Руслан Зарубин, ассистент Юрий Радкевич и менеджер команды Алексей Луговский.

На групповом этапе ЧМ-2025 украинская сборная сыграет с Венгрией, Англией и Турцией. 32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете.

Первую игру сине-желтые проведут против команды Англии в день открытия мини-футбольного мундиаля – 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву. Далее украинскую команду ждут встречи против Турции (23 мая в 18:30) и Венгрии (25 мая в 15:30). Все матчи сборной Украины в прямом эфире будет транслировать Киевстар ТВ.

Заявка сборной Украины на чемпионат мира 2025 по мини-футболу

Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу

21 мая – 1 июня. Баку (Азербайджан)

Состав групп:

  • Группа A: Азербайджан, Мавритания, Словения, Бахрейн
  • Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан
  • Группа C: Венгрия, Украина, Англия, Турция
  • Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия
  • Группа E: Индонезия, Черногория, Таиланд, Коста-Рика
  • Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша
  • Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина
  • Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль

  • Примечание. Указано время в Баку (в Киеве – на один час меньше)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Tea with milk
Нормальная группа. Если Все матчи сборной Украины в прямом эфире будет транслировать Киевстар ТВ, то это будет  и в ?
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