ВИДЕО. Как сборная Украины по мини-футболу сыграла турнир в Кошице

В словацком Кошице состоялся турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Сборная Украины заняла на турнире в Словакии последнее, 6-е место.

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30 апреля сборная Украины на групповом этапе сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2), сине-желтые заняли последнее третье место (1 очко)

Утром 1 мая в утешительных поединках за 5–6 места украинцы дважды уступили команде Польши (0:3, 2:3) и заняли последнее место.

Победителем турнира стала Словакия, которая в финале обыграла Азербайджан (3:2).

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае-июне будет принимать Баку, столица Азербайджана. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Мини-футбол. Nations Games 2025, Кошице (Словакия)

1-й тур, 30 апреля 2025

16:45. Украина – Азербайджан – 2:2

Голы: Александр Тарасюк, 18, Сергей Кучук, 41 (пен) – Раван Каримов, 6, Мухаммад Халилов, 8

2-й тур, 30 апреля 2025

19:30. Словакия – Украина – 2:1

Голы: Марек Блажей, 12, Даниэль Филип Машулович, 31 – Сергей Кучук, 9

Матчи за 5–6 места. 1 мая 2025

10:30. Матч 1. Украина – Польша – 0:3

Голы: Петр Маковски, 9, Артур Кошны, 29, Томаш Петжак, 43

11:45. Матч 2. Польша – Украина – 3:2

Голы: Дамиан Горка, 8, Ян Скотницки, 15, Томаш Петжак, 44 – Никита Синицын, 9, Александр Тарасюк, 22

Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Виталий Бухвак (вратарь), Сергей Кучук, Олег Бажан, Даниил Садык.

Группа A. 30 апреля

16:45. Украина – Азербайджан – 2:2

19:30. Словакия – Украина – 2:1

22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2

Итоговое положение

1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)

2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)

3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)

Группа B. 30 апреля

15:30. Польша – Бельгия – 1:2

18:00. Венгрия – Польша – 1:1

20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2

Итоговое положение

1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)

2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)

3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)

Матчи за 5–6 места. 1 мая

10:30. Украина – Польша – 0:3

11:45. Польша – Украина – 3:2

Полуфиналы. 1 мая

13:15. Бельгия – Азербайджан – 0:2

14:45. Словакия – Венгрия – 4:1

Решающие матчи. 1 мая

18:00. Финал. Словакия – Азербайджан – 3:2

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