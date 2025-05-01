ВИДЕО. Как сборная Украины по мини-футболу сыграла турнир в Кошице
Украинская команда заняла на турнире в Словакии последнее, 6-е место.
В словацком Кошице состоялся турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.
Сборная Украины заняла на турнире в Словакии последнее, 6-е место.
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30 апреля сборная Украины на групповом этапе сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2), сине-желтые заняли последнее третье место (1 очко)
Утром 1 мая в утешительных поединках за 5–6 места украинцы дважды уступили команде Польши (0:3, 2:3) и заняли последнее место.
Победителем турнира стала Словакия, которая в финале обыграла Азербайджан (3:2).
Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае-июне будет принимать Баку, столица Азербайджана. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).
Мини-футбол. Nations Games 2025, Кошице (Словакия)
1-й тур, 30 апреля 2025
16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
Голы: Александр Тарасюк, 18, Сергей Кучук, 41 (пен) – Раван Каримов, 6, Мухаммад Халилов, 8
2-й тур, 30 апреля 2025
19:30. Словакия – Украина – 2:1
Голы: Марек Блажей, 12, Даниэль Филип Машулович, 31 – Сергей Кучук, 9
Матчи за 5–6 места. 1 мая 2025
10:30. Матч 1. Украина – Польша – 0:3
Голы: Петр Маковски, 9, Артур Кошны, 29, Томаш Петжак, 43
11:45. Матч 2. Польша – Украина – 3:2
Голы: Дамиан Горка, 8, Ян Скотницки, 15, Томаш Петжак, 44 – Никита Синицын, 9, Александр Тарасюк, 22
Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Виталий Бухвак (вратарь), Сергей Кучук, Олег Бажан, Даниил Садык.
Группа A. 30 апреля
- 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
- 19:30. Словакия – Украина – 2:1
- 22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2
Итоговое положение
- 1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)
- 2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)
- 3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)
Группа B. 30 апреля
- 15:30. Польша – Бельгия – 1:2
- 18:00. Венгрия – Польша – 1:1
- 20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2
Итоговое положение
- 1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)
- 2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)
- 3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)
Матчи за 5–6 места. 1 мая
- 10:30. Украина – Польша – 0:3
- 11:45. Польша – Украина – 3:2
Полуфиналы. 1 мая
- 13:15. Бельгия – Азербайджан – 0:2
- 14:45. Словакия – Венгрия – 4:1
Решающие матчи. 1 мая
- 18:00. Финал. Словакия – Азербайджан – 3:2
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