Спасительный камбек. Украина сыграла вничью с Азербайджаном на Играх наций
Международный турнир по мини-футболу стартовал в словацком городе Кошице
30 апреля в словацком Кошице стартовал турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.
Сборная Украины в первой игре группового этапа сделала спасительный камбэк и сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2).
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Украинская команда вышла на поединок против одного из лидеров европейского рейтинга, победителя ЧЕ-2022.
Сине-желтые большую часть игрового времени в дебюте матча проводили в защите. Подопечные играющего тренера Виталия Мельника пропустили два мяча в первом тайме (0:2).
Александр Тарасюк отыграл один мяч перед перерывом (1:2). А во втором тайме Сергей Кучук сравнял счет, реализовав пенальти (2:2).
Матч завершился вничью, хоча статистика показала большой перевес Азербайджана (35–9 по ударам, 19–5 по ударам в створ, 8–0 по угловым).
Во втором матче группового раунда Игр наций 30 апреля 19:30 Украина сыграет со Словакией.
Чтобы пробиться в полуфинал, сине-желтым нужно занять одно из первых двух мест в своем трио. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала поведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.
На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, матчи за бронзу и золото.
Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).
Мини-футбол. Nations Games 2025
30 апреля 2025, Кошице (Словакия)
16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
Голы: Александр Тарасюк, 18, Сергей Кучук, 41 (пен) – Раван Каримов, 6, Мухаммад Халилов, 8
Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Сергей Кучук, Виталий Бухвак (вратарь), Олег Бажан, Даниил Садык.
Состав групп:
- Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
- Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия
Группа A. 30 апреля
- 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
- 19:30. Словакия – Украина
- 22:15. Словакия – Азербайджан
Группа B. 30 апреля
- 15:30. Польша – Бельгия
- 18:00. Венгрия – Польша
- 20:45. Бельгия – Венгрия
Полуфиналы и финалы – 1 мая
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