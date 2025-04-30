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30 апреля 2025, 17:43 | Обновлено 30 апреля 2025, 17:56
541
0

Спасительный камбек. Украина сыграла вничью с Азербайджаном на Играх наций

Международный турнир по мини-футболу стартовал в словацком городе Кошице

30 апреля 2025, 17:43 | Обновлено 30 апреля 2025, 17:56
541
0
Спасительный камбек. Украина сыграла вничью с Азербайджаном на Играх наций
Kyivstar TV

30 апреля в словацком Кошице стартовал турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Сборная Украины в первой игре группового этапа сделала спасительный камбэк и сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда вышла на поединок против одного из лидеров европейского рейтинга, победителя ЧЕ-2022.

Сине-желтые большую часть игрового времени в дебюте матча проводили в защите. Подопечные играющего тренера Виталия Мельника пропустили два мяча в первом тайме (0:2).

Александр Тарасюк отыграл один мяч перед перерывом (1:2). А во втором тайме Сергей Кучук сравнял счет, реализовав пенальти (2:2).

Матч завершился вничью, хоча статистика показала большой перевес Азербайджана (35–9 по ударам, 19–5 по ударам в створ, 8–0 по угловым).

Во втором матче группового раунда Игр наций 30 апреля 19:30 Украина сыграет со Словакией.

Чтобы пробиться в полуфинал, сине-желтым нужно занять одно из первых двух мест в своем трио. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала поведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, матчи за бронзу и золото.

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Мини-футбол. Nations Games 2025

30 апреля 2025, Кошице (Словакия)

16:45. Украина – Азербайджан – 2:2

Голы: Александр Тарасюк, 18, Сергей Кучук, 41 (пен) – Раван Каримов, 6, Мухаммад Халилов, 8

Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Сергей Кучук, Виталий Бухвак (вратарь), Олег Бажан, Даниил Садык.

Состав групп:

  • Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
  • Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия

Группа A. 30 апреля

  • 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
  • 19:30. Словакия – Украина
  • 22:15. Словакия – Азербайджан

Группа B. 30 апреля

  • 15:30. Польша – Бельгия
  • 18:00. Венгрия – Польша
  • 20:45. Бельгия – Венгрия

Полуфиналы и финалы – 1 мая

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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