Сборная Украины по мини-футболу сыграет в Играх наций в Кошице

30 апреля в словацком Кошице стартует турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Сборная Украины встретится с командами Азербайджана и Словакии на групповом этапе. Первый матч против Азербайджана начнется 30 апреля в 16:45, а в 19:30 Украина сыграет со Словакией.

Чтобы пробиться в полуфинал, сине-желтым нужно занять одно из первых двух мест в своем трио.

В другой группе B борьбу за выход в 1/2 финала поведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, финал и матч за бронзовые награды.

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. «Сине-желтые» на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Мини-футбол. Игры наций 2025

Кошице (Словакия), 30 апреля – 1 мая

Состав групп:

Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия

Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия

Расписание матчей. 30 апреля

16:45. Украина – Азербайджан

19:30. Словакия – Украина

22:15. Словакия – Азербайджан

Полуфиналы и финалы – 1 мая