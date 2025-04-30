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30 апреля 2025, 04:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 04:21
143
0

Украина – Азербайджан. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеообзор матча 1-го тура международного турнира в Кошице

30 апреля 2025, 04:12 | Обновлено 30 апреля 2025, 04:21
143
0
Украина – Азербайджан. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Ukraine Minifootball

30 апреля в словацком Кошице стартует турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Сборная Украины встретится с командами Азербайджана и Словакии на групповом этапе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Украины против Азербайджана начнется 30 апреля в 16:45, а в 19:30 Украина сыграет со Словакией.

Чтобы пробиться в полуфинал, сине-желтым нужно занять одно из первых двух мест в своем трио. В другой группе B борьбу за выход в 1/2 финала поведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, финал и матч за бронзовые награды.

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. «Сине-желтые» на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Украина – Азербайджан. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Мини-футбол. Игры наций 2025

Кошице (Словакия), 30 апреля – 1 мая

Состав групп:

  • Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
  • Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия

Расписание матчей. 30 апреля

  • 16:45. Украина – Азербайджан
  • 19:30. Словакия – Украина
  • 22:15. Словакия – Азербайджан

Полуфиналы и финалы – 1 мая

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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