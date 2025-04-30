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30 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:40
1014
1

Мини-футбол. Украина уступила Словакии в ключевом матче группы Игр наций

В словацком Кошице проходит турнир шести сборных по мини-футболу

30 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:40
1014
1
Мини-футбол. Украина уступила Словакии в ключевом матче группы Игр наций
Ukraine Minifootball

В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

30 апреля в 19:30 во втором матче группового этапа встречались сборные Словакии и Украины (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме Сергей Кучук открыл счет, но соперники быстро установили равновесие (1:1). После перерыва, владея преимуществом, команда Словакии воплотила его во второй гол и выиграла матч (2:1).

Итоговая статистика матча показала перевес Словакии (29–7 по ударам, 13–1 по ударам в створ).

Ранее сборная Украины в первой игре группового этапа сделала спасительный камбэк и сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2).

Украинцы после двух матчей имеют 1 очко, как и Азербайджан. Впереди – Словакия (3 пункта). Место сине-желтых в группе зависит от результата вечернего матча Словакия – Азербайджан. Украинцам нужно поражение Азербайджана в два мяча или больше.

Команды, занявшие первые два места в каждом из трио, получают право сыграть в полуфинале. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала ведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, матчи за бронзу и золото.

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Мини-футбол. Nations Games 2025

30 апреля 2025, Кошице (Словакия)

19:30. Словакия Украина – 2:1

Голы: Марек Блажей, 12, Даниэль Филип Машулович, 31 – Сергей Кучук, 9

Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Сергей Кучук, Виталий Бухвак (вратарь), Олег Бажан, Даниил Садык.

Состав групп:

  • Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
  • Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия

Группа A. 30 апреля

  • 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
  • 19:30. Словакия – Украина – 2:1
  • 22:15. Словакия – Азербайджан

Группа B. 30 апреля

  • 15:30. Польша – Бельгия
  • 18:00. Венгрия – Польша
  • 20:45. Бельгия – Венгрия

Фотогалерея

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мини-футбол сборная Украины по мини-футболу Словакия - Украина чемпионат мира по мини-футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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