Мини-футбол. Украина уступила Словакии в ключевом матче группы Игр наций
В словацком Кошице проходит турнир шести сборных по мини-футболу
В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.
30 апреля в 19:30 во втором матче группового этапа встречались сборные Словакии и Украины (2:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме Сергей Кучук открыл счет, но соперники быстро установили равновесие (1:1). После перерыва, владея преимуществом, команда Словакии воплотила его во второй гол и выиграла матч (2:1).
Итоговая статистика матча показала перевес Словакии (29–7 по ударам, 13–1 по ударам в створ).
Ранее сборная Украины в первой игре группового этапа сделала спасительный камбэк и сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2).
Украинцы после двух матчей имеют 1 очко, как и Азербайджан. Впереди – Словакия (3 пункта). Место сине-желтых в группе зависит от результата вечернего матча Словакия – Азербайджан. Украинцам нужно поражение Азербайджана в два мяча или больше.
Команды, занявшие первые два места в каждом из трио, получают право сыграть в полуфинале. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала ведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.
На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, матчи за бронзу и золото.
Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).
Мини-футбол. Nations Games 2025
30 апреля 2025, Кошице (Словакия)
19:30. Словакия – Украина – 2:1
Голы: Марек Блажей, 12, Даниэль Филип Машулович, 31 – Сергей Кучук, 9
Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Сергей Кучук, Виталий Бухвак (вратарь), Олег Бажан, Даниил Садык.
Состав групп:
- Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
- Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия
Группа A. 30 апреля
- 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
- 19:30. Словакия – Украина – 2:1
- 22:15. Словакия – Азербайджан
Группа B. 30 апреля
- 15:30. Польша – Бельгия
- 18:00. Венгрия – Польша
- 20:45. Бельгия – Венгрия
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании
Британец считает, что победил бы в бою, если бы не политика