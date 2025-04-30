Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия – Украина. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
30 апреля 2025, 19:25 |
331
0

Словакия – Украина. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 апреля в 19:30 матч 2-го тура международного турнира в Кошице

30 апреля 2025, 19:25 |
331
0
Словакия – Украина. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Ukraine Minifootball

В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

30 апреля в 19:30 во втором матче группового этапа встрется сборные Словакии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в первой игре группового этапа сделала спасительный камбэк и сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2).

Чтобы пробиться в полуфинал, сине-желтым нужно занять одно из первых двух мест в своем трио. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала поведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.

На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, матчи за бронзу и золото.

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. «Сине-желтые» на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Словакия – Украина. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Мини-футбол. Игры наций 2025

Кошице (Словакия), 30 апреля – 1 мая

Состав групп:

  • Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
  • Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия

Группа A. 30 апреля

  • 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
  • 19:30. Словакия – Украина
  • 22:15. Словакия – Азербайджан

Группа B. 30 апреля

  • 15:30. Польша – Бельгия
  • 18:00. Венгрия – Польша
  • 20:45. Бельгия – Венгрия

Полуфиналы и финалы – 1 мая

Инфографика

По теме:
Спасительный камбек. Украина сыграла вничью с Азербайджаном на Играх наций
Украина – Азербайджан. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Сборная Украины по мини-футболу сыграет в Играх наций в Кошице
мини-футбол смотреть онлайн сборная Украины по мини-футболу чемпионат мира по мини-футболу Словакия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30 апреля 2025, 18:57 12
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 30 апреля 2025, 18:32 2
Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Барселона – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву

Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Бокс | 30.04.2025, 08:55
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Футбол | 29.04.2025, 21:34
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30.04.2025, 00:03
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 11
Бокс
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 16
Бокс
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
29.04.2025, 09:41 3
Футбол
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 9
Футбол
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
30.04.2025, 08:32 6
Бокс
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
29.04.2025, 03:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем