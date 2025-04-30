Словакия – Украина. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 апреля в 19:30 матч 2-го тура международного турнира в Кошице
В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.
30 апреля в 19:30 во втором матче группового этапа встрется сборные Словакии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в первой игре группового этапа сделала спасительный камбэк и сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2).
Чтобы пробиться в полуфинал, сине-желтым нужно занять одно из первых двух мест в своем трио. В другой группе борьбу за выход в 1/2 финала поведут сборные Венгрии, Польши и Бельгии.
На следующий день, 1 мая, состоится плей-офф: матч за 5-е место, полуфинальные поединки, матчи за бронзу и золото.
Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. «Сине-желтые» на групповом этапе сыграют против Грузии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).
Словакия – Украина. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом Kyivstar TV
Мини-футбол. Игры наций 2025
Кошице (Словакия), 30 апреля – 1 мая
Состав групп:
- Группа A: Украина, Азербайджан, Словакия
- Группа B: Венгрия, Польша, Бельгия
Группа A. 30 апреля
- 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
- 19:30. Словакия – Украина
- 22:15. Словакия – Азербайджан
Группа B. 30 апреля
- 15:30. Польша – Бельгия
- 18:00. Венгрия – Польша
- 20:45. Бельгия – Венгрия
Полуфиналы и финалы – 1 мая
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