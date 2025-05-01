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01 мая 2025, 12:40 | Обновлено 01 мая 2025, 13:40
632
1

Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций

Сине-желтая команда на турнире в Кошице заняла последнее 6-е место

01 мая 2025, 12:40 | Обновлено 01 мая 2025, 13:40
632
1
Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций
Ukraine Minifootball

В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Утром 1 мая в 10:30 и 11:45 в утешительных поединках за 5–6 места дважды встречались сборные Украины и Польши.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом поединке ощутимый перевес был на стороне польской команды (3:0). во второй игре украинцы дали бой сопернику, но снова проиграли (2:3). У сине-желтой команды во втором поединке голами отличились Никита Синицын и Александр Тарасюк.

По сумме двух матчей украинская команда уступила польской (0:3, 2:2) и в итоге заняла на турнире в Кошице последнее, 6-е место.

Ранее сборная Украины на групповом этапе сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2). После того, как Словакия обыграла Азербайджан (3:2) и стала первой в группе (6 баллов), сине-желтые заняли последнее третье место (1 очко), пропустив вперед Азербайджан (тоже 1 пункт) по разнице мячей. В другой группе в 1/2 финала вышли сборные Бельгии (4 очка) и Венгрии (2), а Польша (1) оказалась третьей.

Далее 1 мая на турнире в Кошице будут сыграны полуфинальные поединки (13:15. Бельгия – Азербайджан, 14:45. Словакия – Венгрия), а затем матчи за бронзу (16:30) и золото (18:00).

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае-июне будет принимать Баку, столица Азербайджана. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Мини-футбол. Nations Games 2025

Матчи за 5–6 места. 1 мая 2025, Кошице (Словакия)

10:30. Матч 1. Украина Польша – 0:3

Голы: Петр Маковски, 9, Артур Кошны, 29, Томаш Петжак, 43

11:45. Матч 2. Польша Украина – 3:2

Голы: Дамиан Горка, 8, Ян Скотницки, 15, Томаш Петжак, 44 – Никита Синицын, 9, Александр Тарасюк, 22

Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Виталий Бухвак (вратарь), Сергей Кучук, Олег Бажан, Даниил Садык.

Группа A. 30 апреля

  • 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
  • 19:30. Словакия – Украина – 2:1
  • 22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2

Итоговое положение

  • 1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)
  • 2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)
  • 3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)

Группа B. 30 апреля

  • 15:30. Польша – Бельгия – 1:2
  • 18:00. Венгрия – Польша – 1:1
  • 20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2

Итоговое положение

  • 1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)
  • 2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)
  • 3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)

Матчи за 5–6 места. 1 мая

  • 10:30. Украина – Польша – 0:3
  • 11:45. Польша – Украина – 3:2

Полуфиналы. 1 мая

  • 13:15. Бельгия – Азербайджан
  • 14:45. Словакия – Венгрия

Решающие матчи. 1 мая

  • 16:30. Матч за 3–4 место
  • 18:00. Финальный матч

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
Ну таке, наче і пофіг, а з іншої сторони, двічі програти полякам це прикро...ну нічого попереду хокей і там треба тих же поляків поставити на місце
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