Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций
Сине-желтая команда на турнире в Кошице заняла последнее 6-е место
В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.
Утром 1 мая в 10:30 и 11:45 в утешительных поединках за 5–6 места дважды встречались сборные Украины и Польши.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом поединке ощутимый перевес был на стороне польской команды (3:0). во второй игре украинцы дали бой сопернику, но снова проиграли (2:3). У сине-желтой команды во втором поединке голами отличились Никита Синицын и Александр Тарасюк.
По сумме двух матчей украинская команда уступила польской (0:3, 2:2) и в итоге заняла на турнире в Кошице последнее, 6-е место.
Ранее сборная Украины на групповом этапе сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2). После того, как Словакия обыграла Азербайджан (3:2) и стала первой в группе (6 баллов), сине-желтые заняли последнее третье место (1 очко), пропустив вперед Азербайджан (тоже 1 пункт) по разнице мячей. В другой группе в 1/2 финала вышли сборные Бельгии (4 очка) и Венгрии (2), а Польша (1) оказалась третьей.
Далее 1 мая на турнире в Кошице будут сыграны полуфинальные поединки (13:15. Бельгия – Азербайджан, 14:45. Словакия – Венгрия), а затем матчи за бронзу (16:30) и золото (18:00).
Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае-июне будет принимать Баку, столица Азербайджана. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).
Мини-футбол. Nations Games 2025
Матчи за 5–6 места. 1 мая 2025, Кошице (Словакия)
10:30. Матч 1. Украина – Польша – 0:3
Голы: Петр Маковски, 9, Артур Кошны, 29, Томаш Петжак, 43
11:45. Матч 2. Польша – Украина – 3:2
Голы: Дамиан Горка, 8, Ян Скотницки, 15, Томаш Петжак, 44 – Никита Синицын, 9, Александр Тарасюк, 22
Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Виталий Бухвак (вратарь), Сергей Кучук, Олег Бажан, Даниил Садык.
Группа A. 30 апреля
- 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
- 19:30. Словакия – Украина – 2:1
- 22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2
Итоговое положение
- 1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)
- 2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)
- 3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)
Группа B. 30 апреля
- 15:30. Польша – Бельгия – 1:2
- 18:00. Венгрия – Польша – 1:1
- 20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2
Итоговое положение
- 1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)
- 2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)
- 3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)
Матчи за 5–6 места. 1 мая
- 10:30. Украина – Польша – 0:3
- 11:45. Польша – Украина – 3:2
Полуфиналы. 1 мая
- 13:15. Бельгия – Азербайджан
- 14:45. Словакия – Венгрия
Решающие матчи. 1 мая
- 16:30. Матч за 3–4 место
- 18:00. Финальный матч
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель и Криштиану стали легендами спорта, а Ламин уже сейчас опережает их график
Украинец стал владельцем BMW M8 Gran Coupe