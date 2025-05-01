Мини-футбол. Утешительные матчи: Украина уступила Польше в Играх наций

В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Утром 1 мая в 10:30 и 11:45 в утешительных поединках за 5–6 места дважды встречались сборные Украины и Польши.

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В первом поединке ощутимый перевес был на стороне польской команды (3:0). во второй игре украинцы дали бой сопернику, но снова проиграли (2:3). У сине-желтой команды во втором поединке голами отличились Никита Синицын и Александр Тарасюк.

По сумме двух матчей украинская команда уступила польской (0:3, 2:2) и в итоге заняла на турнире в Кошице последнее, 6-е место.

Ранее сборная Украины на групповом этапе сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2). После того, как Словакия обыграла Азербайджан (3:2) и стала первой в группе (6 баллов), сине-желтые заняли последнее третье место (1 очко), пропустив вперед Азербайджан (тоже 1 пункт) по разнице мячей. В другой группе в 1/2 финала вышли сборные Бельгии (4 очка) и Венгрии (2), а Польша (1) оказалась третьей.

Далее 1 мая на турнире в Кошице будут сыграны полуфинальные поединки (13:15. Бельгия – Азербайджан, 14:45. Словакия – Венгрия), а затем матчи за бронзу (16:30) и золото (18:00).

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае-июне будет принимать Баку, столица Азербайджана. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Мини-футбол. Nations Games 2025

Матчи за 5–6 места. 1 мая 2025, Кошице (Словакия)

10:30. Матч 1. Украина – Польша – 0:3

Голы: Петр Маковски, 9, Артур Кошны, 29, Томаш Петжак, 43

11:45. Матч 2. Польша – Украина – 3:2

Голы: Дамиан Горка, 8, Ян Скотницки, 15, Томаш Петжак, 44 – Никита Синицын, 9, Александр Тарасюк, 22

Украина: Алексей Казаков (вратарь), Виталий Мельник (играющий тренер), Кристиан Мандзюк, Александр Тарасюк, Андрей Слинкин, Никита Синицын, Денис Токарь, Виталий Бухвак (вратарь), Сергей Кучук, Олег Бажан, Даниил Садык.

Группа A. 30 апреля

16:45. Украина – Азербайджан – 2:2

19:30. Словакия – Украина – 2:1

22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2

Итоговое положение

1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)

2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)

3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)

Группа B. 30 апреля

15:30. Польша – Бельгия – 1:2

18:00. Венгрия – Польша – 1:1

20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2

Итоговое положение

1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)

2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)

3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)

Матчи за 5–6 места. 1 мая

10:30. Украина – Польша – 0:3

11:45. Польша – Украина – 3:2

Полуфиналы. 1 мая

13:15. Бельгия – Азербайджан

14:45. Словакия – Венгрия

Решающие матчи. 1 мая

16:30. Матч за 3–4 место

18:00. Финальный матч

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