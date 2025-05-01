Украина – Польша. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 мая матч за 5-е место международного турнира в Кошице
В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.
Утром 1 мая в 10:30 и 11:45 в утешительных поединках за 5–6 места встречаются сборные Украины и Польши.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины на групповом сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2).
После того, Словакия обыграла Азербайджан (3:2), сине-желтые заняли последнее третье место в группе (1 очко). В другой группе в 1/2 финала вышли сборные Бельгии и Венгрии, а Польша оказалась третьей.
1 мая состоятся матчи за 5-е место между Украиной и Польшей (10:30 и 11:45), полуфинальные поединки (13:15. Бельгия – Азербайджан, 14:45. Словакия – Венгрия), а затем матчи за бронзу (16:30) и золото (18:00).
Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).
Украина – Польша. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом Kyivstar TV
Мини-футбол. Игры наций 2025
Кошице (Словакия), 30 апреля – 1 мая
Группа A. 30 апреля
- 16:45. Украина – Азербайджан – 2:2
- 19:30. Словакия – Украина – 2:1
- 22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2
Итоговое положение
- 1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)
- 2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)
- 3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)
Группа B. 30 апреля
- 15:30. Польша – Бельгия – 1:2
- 18:00. Венгрия – Польша – 1:1
- 20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2
Итоговое положение
- 1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)
- 2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)
- 3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)
Матчи за 5–6 места. 1 мая
- 10:30. Украина – Польша
- 11:45. Польша – Украина
Полуфиналы. 1 мая
- 13:15. Бельгия – Азербайджан
- 14:45. Словакия – Венгрия
Решающие матчи. 1 мая
- 16:30. Матч за 3–4 место
- 18:00. Финальный матч
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два матча третьего игрового дня на ЧМ по хоккею
Представители украинца решили напомнить чемпиону IBF правила бокса