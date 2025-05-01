В словацком Кошице проходит турнир по мини-футболу Nations Games с участием 6 сборных команд.

Утром 1 мая в 10:30 и 11:45 в утешительных поединках за 5–6 места встречаются сборные Украины и Польши.

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Сборная Украины на групповом сыграла вничью с командой Азербайджана (2:2) и уступила сборной Словакии (1:2).

После того, Словакия обыграла Азербайджан (3:2), сине-желтые заняли последнее третье место в группе (1 очко). В другой группе в 1/2 финала вышли сборные Бельгии и Венгрии, а Польша оказалась третьей.

1 мая состоятся матчи за 5-е место между Украиной и Польшей (10:30 и 11:45), полуфинальные поединки (13:15. Бельгия – Азербайджан, 14:45. Словакия – Венгрия), а затем матчи за бронзу (16:30) и золото (18:00).

Игры наций – это важный этап подготовки к чемпионату мира 2025 по мини-футболу, который в мае и июне примет Баку. Сине-желтые на групповом этапе сыграют против Англии (21 мая), Турции (23 мая), Венгрии (25 мая).

Украина – Польша. Игры наций по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом Kyivstar TV

Мини-футбол. Игры наций 2025

Кошице (Словакия), 30 апреля – 1 мая

Группа A. 30 апреля

16:45. Украина – Азербайджан – 2:2

19:30. Словакия – Украина – 2:1

22:15. Словакия – Азербайджан – 3:2

Итоговое положение

1. Словакия – 6 очков (мячи 5–3)

2. Азербайджан – 1 очко (мячи 4–5)

3. Украина – 1 очко (мячи 3–4)

Группа B. 30 апреля

15:30. Польша – Бельгия – 1:2

18:00. Венгрия – Польша – 1:1

20:45. Бельгия – Венгрия – 2:2

Итоговое положение

1. Бельгия – 4 очка (мячи 4–3)

2. Венгрия – 2 очка (мячи 3–3)

3. Польша – 1 очко (мячи 2–3)

Матчи за 5–6 места. 1 мая

10:30. Украина – Польша

11:45. Польша – Украина

Полуфиналы. 1 мая

13:15. Бельгия – Азербайджан

14:45. Словакия – Венгрия

Решающие матчи. 1 мая

16:30. Матч за 3–4 место

18:00. Финальный матч

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