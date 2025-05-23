23 мая в 18:30 по Киеву сборная Украины проводит матч 2-го тура ЧМ-2025 по мини-футболу против команды Турции.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

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На групповом этапе ЧМ-2025 украинская сборная играет в группе с Англией, Турцией, Венгрией. 32 команды разделены на 8 групп по 4 сборные. Для выхода в 1/8 финала нужно занять первое или второе место в квартете.

В первом туре сине-желтые проиграли команде Англии (0:4), а Турция и Венгрия сыграли вничью (0:0). Далее в заключительном туре группового раунда Украины сыграет против Венгрии (25 мая в 15:30).

Заявка сборной Украины на чемпионат мира 2025 по мини-футболу

Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский.

Украина – Турция. ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Все матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу

21 мая – 1 июня. Баку (Азербайджан)

Результаты 1-го тура

Турнирные таблицы

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