Украина разгромно проиграла Англии на старте ЧМ-2025 по мини-футболу

Сборная Украинынеудачно начала выступление на чемпионате мира 2025 по мини-футболу , который стартовал в Баку, столице Азербайджана.

Сине-желтая команда потерпела поражение от Англии со счетом 0:4 в первом матче группы C, в которой также играют сборные Турции и Венгрии.

Первый мяч украинцы пропустили в компенсированное время к первому тайму: после розыгрыша штрафного вратарь Аль-Друби отдал передачу на Гарднера, и тот переиграл кипера Магурского (0:1).

В начале второго тайма команда Руслана Зарубина пыталась навязать борьбу, однако попала под контратаку. Хотя Магурский сначала отбил удар Кэмпбелла, с добиванием от Гарднера он справиться не сумел (0:2).

Настоящий шанс отыграться был у Дениса Бланка на 37-й минуте, но вратарь англичан снова спас свою команду.

При счете 0:2 украинцы начали рисковать и больше атаковать, однако в итоге пропустили еще. Вратарь Англии заметил, что Магурский вышел из ворот, и забросил мяч в сетку дальним ударом с рук. После этого «три льва» забили еще один гол, доведя дело до разгромной победы (4:0).

Следующий матч украинцы проведут в 23 мая. Соперником станет сборная Турции, начало игры – в 18:30 по киевскому времени. Далее украинскую команду ждет встреча против Венгрии (25 мая в 15:30).

ЧМ-2025 по мини-футболу

1-й тур, 21 мая, Баку (Азербайджан)

Украина – Англия – 0:4

Голы: Гарднер, 25, 29, Аль-Друби, 43, Кэмпбелл, 50

Украина. Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский