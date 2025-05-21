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21 мая 2025, 15:57 | Обновлено 21 мая 2025, 16:49
570
1

Украина – Англия – 0:4. Старт ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата мира в Баку

21 мая 2025, 15:57 | Обновлено 21 мая 2025, 16:49
570
1
Украина – Англия – 0:4. Старт ЧМ по мини-футболу. Видео голов и обзор
Minifootball Ukraine

Сборная Украины неудачно стартовала на чемпионате мира 2025 по мини-футболу в Баку, столице Азербайджана.

Сине-желтая команда уступила команде Англии со счетом 0:4 в первом матче группы C, в которой также играют сборные Турции и Венгрии.

Команда «трех львов» забила 4 безответных мяча и одержала разгромную победу (4:0).

Следующие матч украинцы проведут против Турции (23 мая в 18:30) и Венгрии (25 мая в 15:30).

ЧМ-2025 по мини-футболу

1-й тур, 21 мая, Баку (Азербайджан)

Украина – Англия – 0:4

Голы: Каллум Гарднер, 25+1, 27, Хафед Аль-Друби, 41, Кристиан Кэмпбелл, 48

Украина. Игроки: 1. Олег Бортник (вратарь), 3. Станислав Гнатковский, 4. Александр Попович, 6. Ярослав Гарбар, 7. Александр Исаков, 8. Михаил Фляшко, 9. Вадим Иванов, 10. Станислав Стрикаль, 11. Кристиан Сегедий, 14. Олег Марцинюк, 19. Виталий Фирка, 23. Назар Савчук, 30. Денис Бланк, 33. Иван Русин, 71. Мирослав Магурский (вратарь), 98. Руслан Никулин.

Главный тренер – Руслан Зарубин. Ассистент – Юрий Радкевич. Менеджер команды – Алексей Луговский

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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