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  4. Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Major League Soccer
23 мая 2025, 14:30 |
1839
1

Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола

Хорват присоединится к Лионелю Месси и будет выступать за «Интер Майами»

23 мая 2025, 14:30 |
1839
1
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру после того, как покинет чемпионат Испании.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что хорватский футболист присоединится к клубу «Интер Майами», в составе которого уже выступает легендарный аргентинец Лионель Месси.

Американский клуб предложит Модричу соглашение на один год, чтобы тот смог подойти в оптимальной форме к чемпионату мира в составе Хорватии. Зарплата 39-летнего полузащитника составит 2,5 миллиона долларов в год.

«Интер Майами» следит за хорватом более года – есть информация, что Месси лично просил руководство клуба MLS подписать Модрича. 24 мая «Реал» намерен попрощаться с футболистом во время матча последнего тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. «Интер Майами» набрал 22 балла и занимает шестое место в Восточной конференции.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси Реал Мадрид Лука Модрич трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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COBA
Один з кращих ))) Але час не зупинити(((
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