Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич определился с клубом, в котором продолжит карьеру после того, как покинет чемпионат Испании.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что хорватский футболист присоединится к клубу «Интер Майами», в составе которого уже выступает легендарный аргентинец Лионель Месси.

Американский клуб предложит Модричу соглашение на один год, чтобы тот смог подойти в оптимальной форме к чемпионату мира в составе Хорватии. Зарплата 39-летнего полузащитника составит 2,5 миллиона долларов в год.

«Интер Майами» следит за хорватом более года – есть информация, что Месси лично просил руководство клуба MLS подписать Модрича. 24 мая «Реал» намерен попрощаться с футболистом во время матча последнего тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. «Интер Майами» набрал 22 балла и занимает шестое место в Восточной конференции.