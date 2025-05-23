Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?

23 мая состоялись поединки аутсайдеров в последнем 30-м туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две игры были проведены одновременно в пятницу, и определены неудачники сезона

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Оболонь (32 очка) спаслась от вылета, переиграв Левый Берег в киевском дерби (1:0). В другом матче Ингулец и Ворскла сыграли вничью (1:1).

Зона аутсайдеров УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26), Ингулец (24), Черноморец (22).

Полтавскую Ворсклу и Левый Берег ждет плей-офф с командами Первой лиги (которые займут 3-е и 4-е места). Возможные варианты соперников: Полтава, Кудровка, Металлист 1925, Агробизнес.

Ингулец Петрово (24) и одесский Черноморец (22) выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысился в классе Эпицентр.

Топ-6 УПЛ за тур до конца: Динамо Киев (69), Александрия (66), Шахтер (59), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

За 4-е еврокубковое место борьба продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

1-е место УПЛ ( Динамо ) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации Победитель Кубка Украины ( Шахтер ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации 2-е место УПЛ ( Александрия ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, Q2

⚽️ Украинская Премьер-лига

30-й тур. 23–25 мая

🔹 23 мая (пятница)

15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1

15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

🔹 24 мая (суббота)

13:00. Черноморец Одесса – Александрия

15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк

18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка

🔹 25 мая (воскресенье)

15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы

18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог

18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск

🏆 Турнирная таблица