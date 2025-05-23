Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги
23 мая состоялись поединки аутсайдеров в последнем 30-м туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Две игры были проведены одновременно в пятницу, и определены неудачники сезона
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Оболонь (32 очка) спаслась от вылета, переиграв Левый Берег в киевском дерби (1:0). В другом матче Ингулец и Ворскла сыграли вничью (1:1).
Зона аутсайдеров УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26), Ингулец (24), Черноморец (22).
Полтавскую Ворсклу и Левый Берег ждет плей-офф с командами Первой лиги (которые займут 3-е и 4-е места). Возможные варианты соперников: Полтава, Кудровка, Металлист 1925, Агробизнес.
Ингулец Петрово (24) и одесский Черноморец (22) выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысился в классе Эпицентр.
Топ-6 УПЛ за тур до конца: Динамо Киев (69), Александрия (66), Шахтер (59), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).
За 4-е еврокубковое место борьба продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:
- 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, Q2
⚽️ Украинская Премьер-лига
30-й тур. 23–25 мая
🔹 23 мая (пятница)
- 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
- 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0
🔹 24 мая (суббота)
- 13:00. Черноморец Одесса – Александрия
- 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк
- 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка
🔹 25 мая (воскресенье)
- 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы
- 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог
- 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|29
|20
|9
|0
|60 - 18
|69
|2
|Александрия
|29
|20
|6
|3
|46 - 22
|66
|3
|Шахтер Донецк
|29
|18
|7
|4
|68 - 25
|61
|4
|Полесье
|29
|12
|11
|6
|37 - 27
|47
|5
|Карпаты Львов
|29
|13
|7
|9
|41 - 33
|46
|6
|Кривбасс
|29
|13
|7
|9
|33 - 25
|46
|7
|Рух Львов
|29
|9
|10
|10
|29 - 26
|37
|8
|Заря
|29
|11
|4
|14
|31 - 38
|37
|9
|Верес
|29
|9
|8
|12
|32 - 43
|35
|10
|Колос Ковалевка
|29
|8
|11
|10
|26 - 24
|35
|11
|Оболонь
|30
|8
|8
|14
|19 - 43
|32
|12
|ЛНЗ Черкассы
|29
|7
|9
|13
|24 - 36
|30
|13
|Ворскла
|30
|6
|9
|15
|24 - 38
|27
|14
|Левый берег
|30
|7
|5
|18
|18 - 39
|26
|15
|Ингулец
|30
|5
|9
|16
|21 - 47
|24
|16
|Черноморец
|29
|6
|4
|19
|20 - 45
|22
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