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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 18:00 | Обновлено 23 мая 2025, 18:45
2940
10

Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?

Оболонь спаслась, Ворскла и Левый Берег сыграют против команд Первой лиги

23 мая 2025, 18:00 | Обновлено 23 мая 2025, 18:45
2940
10
Турнирная таблица. Ингулец выбыл из УПЛ, кто сыграет в переходных матчах?
ФК Оболонь. Пивовары спаслись от вылета

23 мая состоялись поединки аутсайдеров в последнем 30-м туре Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две игры были проведены одновременно в пятницу, и определены неудачники сезона

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оболонь (32 очка) спаслась от вылета, переиграв Левый Берег в киевском дерби (1:0). В другом матче Ингулец и Ворскла сыграли вничью (1:1).

Зона аутсайдеров УПЛ: Ворскла (27), Левый Берег (26), Ингулец (24), Черноморец (22).

Полтавскую Ворсклу и Левый Берег ждет плей-офф с командами Первой лиги (которые займут 3-е и 4-е места). Возможные варианты соперников: Полтава, Кудровка, Металлист 1925, Агробизнес.

Ингулец Петрово (24) и одесский Черноморец (22) выбыли в дивизион ниже. Из Первой лиги повысился в классе Эпицентр.

Топ-6 УПЛ за тур до конца: Динамо Киев (69), Александрия (66), Шахтер (59), Полесье (47), Карпаты (46), Кривбасс (46).

За 4-е еврокубковое место борьба продолжается. В последнем туре Полесье будет принимать Кривбасс, а Карпаты сыграют на выезде против Зари.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25:

  • 1-е место УПЛ (Динамо) – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (Шахтер) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (Александрия) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ (Полесье, Карпаты, Кривбасс) – Лига конференций, Q2

⚽️ Украинская Премьер-лига

30-й тур. 23–25 мая

🔹 23 мая (пятница)

  • 15:30. Ингулец Петрово – Ворскла Полтава – 1:1
  • 15:30. Оболонь Киев – Левый Берег Киев – 1:0

🔹 24 мая (суббота)

  • 13:00. Черноморец Одесса – Александрия
  • 15:30. Рух Львов – Шахтер Донецк
  • 18:00. Динамо Киев – Колос Ковалевка

🔹 25 мая (воскресенье)

  • 15:30. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы
  • 18:00. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог
  • 18:00. Карпаты Львов – Заря Луганск

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 29 20 9 0 60 - 18 69
2 Александрия 29 20 6 3 46 - 22 66
3 Шахтер Донецк 29 18 7 4 68 - 25 61
4 Полесье 29 12 11 6 37 - 27 47
5 Карпаты Львов 29 13 7 9 41 - 33 46
6 Кривбасс 29 13 7 9 33 - 25 46
7 Рух Львов 29 9 10 10 29 - 26 37
8 Заря 29 11 4 14 31 - 38 37
9 Верес 29 9 8 12 32 - 43 35
10 Колос Ковалевка 29 8 11 10 26 - 24 35
11 Оболонь 30 8 8 14 19 - 43 32
12 ЛНЗ Черкассы 29 7 9 13 24 - 36 30
13 Ворскла 30 6 9 15 24 - 38 27
14 Левый берег 30 7 5 18 18 - 39 26
15 Ингулец 30 5 9 16 21 - 47 24
16 Черноморец 29 6 4 19 20 - 45 22
Полная таблица

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статистические расклады Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Gargantua81
интересно будет, если в переходных опять будут играть 1925 и Левый Берег
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+2
Андрій Заліщук
Інгулець викинули, це добре, а ось Лівий Берег має поборотися за прописку, Києву потрібно 3 команди в УПЛ
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+2
Павло
ЛБ, швидше за все, з фейковим 1925 гратиме, а Ворскла - з Кудрівкою
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+1
Олег Мандрівник
Осталась интрига за 4 место
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0
Pavel_i_CO
Арєндоморєц та Паворознюковєц - дві найогидніші українські команди. Навіть в пєрдівє їм не місце 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Через сезон Черноморец с Ингульцом вернутся.
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-1
AK.228
Ворскла с Полтавой… отличное дерби)
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
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