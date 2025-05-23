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Премьер-лига
Оболонь
23.05.2025 15:30 – FT 1 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 17:58 | Обновлено 23 мая 2025, 19:03
1212
1

Третий плей-офф за год. Левый Берег уступил Оболони в столичном дерби

Команда Первака снова будет вынуждена бороться за место в УПЛ

23 мая 2025, 17:58 | Обновлено 23 мая 2025, 19:03
1212
1
Третий плей-офф за год. Левый Берег уступил Оболони в столичном дерби
ФК Левый Берег

Заключительный для текущего сезона тур украинской Премьер-лиги начинался посреди рабочего дня в пятницу, поэтому все желающие вряд ли могли добраться до трибун «Оболонь-Арены», где в этот день готовилось очень интересное противостояние. Однако матч местной «Оболони» в статусе дерби против «Левого Берега» просто невозможно было бы рассматривать без учета событий в параллельном поединке в Александрии, где от результата игры «Ингульца» и «Ворсклы» многое зависело именно для «аистов».

Команда Сергея Шищенко взамен получила не только возможность закрыть сезон домашней игрой перед собственными болельщиками, но и довольно комфортно себя чувствовать на грани от «красной зоны». При определенных обстоятельствах, отсутствии победы «Ворсклы», например, «пивоварам» в собственной игре могло хватить и ничьей, тогда как гостей устраивала только победа, если они действительно рассчитывали покинуть зону переходных матчей.

И тогда справедливым образом должен был встать вопрос о качестве игры команды Виталия Первака в плане атаки в первом тайме. Воздушная тревога, которая где-то на полчаса задержала развитие событий в этой встрече, вряд ли заставила «аистов» играть в тот защитный футбол без мяча, который они предложили нам на обозрение. Впрочем, кто бы задавал какие-то там вопросы, если бы Синица на последних секундах перед перерывом переиграл бы Марченко с подачи Когут с правого фланга на дальнюю штангу. Но не переиграл, поэтому от вопросов никуда не деться.

И потерянная и возможность в итоге для «Левого Берега» стала решающей. Потому что только начался второй тайм, как хозяева провели атаку через левый фланг, и после стенки с Бычеком в пределах штрафной Груша попал ударом низом в дальний угол. После этого «Оболонь» переняла принципы игры соперников, закрылась в обороне, и теперь гостям надо было что-то придумывать впереди.

Предложила команда Первака в итоге пару опасных стандартов посреди второго тайма, которые завершались ударами Самара с близкого расстояния мимо створа ворот. И все. Затем, очевидно, какая-то информация из параллельной игры таки доходила до футболистов, а значит они понимали, что если и до ничьей дотянуться не удается, то стоит поберечь силы на следующую неделю. Потому что «Оболонь» точно остается в УПЛ, а вот «Левый Берег» еще сыграет в переходных матчах. Еще и без Якимива в обороне останется из-за опрометчивого фола на 83 минуте против Устименко.

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Тарануха – 6,0, Устименко – 6,5, Слободян – 6,0, Суханов – 6,0, Ломницкий – б/о.

«Левый Берег» (замены): Шастал – 6,0, Кобзарь – 6,0, Диего – 6,0, Ризнык – б/о, Войцеховський – б/о.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Оболонь» – «Левый Берег» - 1:0

Голы: Груша, 48

Предупреждения: Грисьо, 59 – Якимив, 32

Удаление: Якимив, 83 (грубый фол)

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак (Ломницкий, 84), Карась, Грисьо (Суханов, 73) – Груша, Курко (Слободян, 73), Витенчук – Бичек (Тарануха, 59), Теслюк (Устименко, 59).

«Левый Берег»: Механив – Сидней, Самар, Якимив, Соколов (Войцеховский, 89) – Косовский (Ризнык, 77), Дедух, Семенов – Н. Когут (Диего, 54), Сухоручко (Кобзарь, 54), Синица (Шастал, 54).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 14 (3) – 8 (2)
Угловые: 8 – 2
Оффсайды: 1 – 0.

ОБОЛОНЬ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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