Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Оболонь
23.05.2025 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 01:49 |
18
0

Оболонь – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 30-го тура Украинской Премьер-лиги

23 мая 2025, 01:49 |
18
0
Оболонь – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 23-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Битва за выживание. Для «аистов» еще и с угрозой провалиться в зону вылета, если в параллельной встрече «Ингулец» обыграет «Ворсклу». Тем временем победа даст команде Виталия Первака возможность выйти из зоны переходных матчей и соответственно опустить туда коллектив Сергея Шищенка, позиции которого может атаковать еще и полтавский клуб, если обыграет «козаков». Уровень интриги зашкаливает, но кто-то точно должен остаться у, по крайней мере частично, разбитого корыта в этой паре. В первом круге была ничья – 1:1, у «Левого Берега» разница мячей лучше на пять голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
23 мая 2025 -
15:30
Левый Берег
Тотал меньше 1.5 2.19 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Ингулец — Ворскла. Текстовая трансляция матча
Агробизнес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Оболонь Киев Левый Берег Киев текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь - Левый Берег
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДОВБИК: «Забил 17 мячей за Рому. Дебютный сезон в Серии A считаю хорошим»
Футбол | 23 мая 2025, 02:30 0
ДОВБИК: «Забил 17 мячей за Рому. Дебютный сезон в Серии A считаю хорошим»
ДОВБИК: «Забил 17 мячей за Рому. Дебютный сезон в Серии A считаю хорошим»

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик дал большое интервью

Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Футбол | 22 мая 2025, 07:45 1
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы

Артем хочет получать доверие от нового тренера

Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Футбол | 22.05.2025, 07:46
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Футбол | 22.05.2025, 20:15
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Война | 22.05.2025, 09:00
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
Завершен групповой этап ЧМ по хоккею. Топ-матч Канада – Швеция, успех Дании
21.05.2025, 04:45 2
Хоккей
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
Источник: У Динамо — проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн
21.05.2025, 07:40 61
Футбол
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем