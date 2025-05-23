В пятницу, 23-го мая, состоится поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 15:30.

Битва за выживание. Для «аистов» еще и с угрозой провалиться в зону вылета, если в параллельной встрече «Ингулец» обыграет «Ворсклу». Тем временем победа даст команде Виталия Первака возможность выйти из зоны переходных матчей и соответственно опустить туда коллектив Сергея Шищенка, позиции которого может атаковать еще и полтавский клуб, если обыграет «козаков». Уровень интриги зашкаливает, но кто-то точно должен остаться у, по крайней мере частично, разбитого корыта в этой паре. В первом круге была ничья – 1:1, у «Левого Берега» разница мячей лучше на пять голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Оболонь Левый Берег Тотал меньше 1.5 2.19 Сделать ставку

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