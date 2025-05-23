В пятницу, 23 мая, в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Левый Берег». Стартовый свисток рефери Николай Балакин из Киевской области прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь



Еще в июне прошлого года киевская «Оболонь» наверняка думала, что окончательно отделалась от «Левого Берега» в дерби столичных берегов Днепра за право играть в Премьер-лиге в текущем сезоне. Однако «аисты» таки оказались в «элите» с помощью внезапно возникшего второго раунда плей-офф, поэтому паузы в отношениях с короткой историей между этими двумя командами не было. Последние две их очные встречи завершались с одинаковым счетом – 1:1. Но сейчас эти «мировые» не нужны никому.

У команды Сергея Шищенко позиции перед последним туром откровенно более перспективные. Она сама их себе обеспечила достаточно неплохим финишем кампании, когда были добыты три ключевые победы: над «Ингульцом» (1:0), «Черноморцем» (1:0) и «Вересом» (2:0). Еще и у «Карпат» очки отобрали (2:2). Не будь этих результатов, «пивовары» оказались бы в незавидной кампании в опасной зоне, и ровным счетом никакой уверенности в счастливом будущем перед последним туром у них бы не было.

А так – «Оболони» будет достаточно и ничьей, которая, в случае поражения ЛНЗ от «Вереса» в воскресенье, даст команде Шищенко возможность финишировать и на 11 месте, что уже будет считаться вполне себе достойным результатом. Наихудший вариант, очевидно, поражение – у соперников +5 преимущество по разнице голов, тогда как по личным встречам команды выходят на «ноль», а дистанция составляет всего три очка в пользу «Оболони». И через все эти испытания предстоит проходить без дисквалифицированного Олега Ильина, который в уже традиционной схеме «пивоваров» с пятью защитниками просто незаменим на правом фланге.

Левый Берег



Киевский «Левый Берег» в силу отсутствия опыта выступлений на таком уровне от самого начала сезона был предельно осторожен. Команда Виталия Первака создавала проблемы каждому сопернику, но из-за низкой результативности желаемых результатов достигала отнюдь не всегда. В конце концов, все свелось к тому, что ни в одной из встреч после мартовской международной паузы «аисты» не победили и лишь раз забрали очки у «Полесья» (1:1), что уже можно было считать сенсацией.

А потом произошел долгожданный успех в игре предпоследнего тура против «Руха» (1:0), который все изменил. Как минимум, «Черноморец» из-за этого результата досрочно отправился в Первую лигу, а «Левый Берег» получил возможность побороться за выживание и в дальнейшем, но уже с более выгодной позиции. Серьезных кадровых потерь при этом почти удалось избежать: Владислав Войцеховский и Тарас Галас восстанавливаются в турборежиме, а для Эрнеста Астахова сезон уже завершился.

Для «Левого Берега» возможны три исхода битвы за выживание. От оптимистичного, для чего нужно обязательно побеждать и надеяться, что это не удасться сделать «Ворскле» в параллельной встрече, и до крайне негативного – поражение и победа «Ингульца» в Александрии отправит команду Первака обратно в Первую лигу, так как в недавней важнейшей очной игре она уступила «козакам» (1:2), а в первом круге голов обе стороны не забивали. В случае ничьей «желто-зеленые» могут максимум обогнать «Ворсклу», если та проиграет, а также гарантируют себе участие в переходных матчах. Какой вариант выберут гости в итоге?

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Левый Берег» ранее пересекались 3 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу «пивоваров» – 1 успешный матч, тогда как еще две игры завершились ничьими. Разница голов – 3:2. Крупнейшая и единственная победа «Оболони» – 1:0 (2024). В прошлый раз команды встречались в конце ноября прошлого года, когда голы Андрея Якимова та Валерия Дубко обусловили ничью на стадионе «Левый Берег».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Николай Балакин из Киевской области, который имеет на своем счету 102 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Беркут и Виктор Матяш, а резервным арбитром отработает Дмитрий Осауленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Сергеем Задираном, которому будет помогать Олег Плужник. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Левым Берегом» он пересекался 1 раз – 1 ничья.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо – Черненко, Курко, Витенчук – Суханов, Устименко.

«Левый Берег»: Механив – Шаповал, Самар, Якимив, Соколов – Косовский, Банада – Шастал, Диего, Н. Когут – Сухоручко.

Прогноз Sport.ua Оболонь Левый Берег Тотал меньше 1.5 2.19 Сделать ставку

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