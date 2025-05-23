Оболонь – Левый Берег – 1:0. Пивоваров спасает Груша. Видео голов и обзор

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.

Первые минуты остались за пивоварами. Подопечные Сергея Шищенко попытались чем поскорее забить мяч.

В первом тайме команды мячей не забивали, а во втором хозяева смогли пробить Механива.

На 48-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади Виталий Груша «прошил» голкипера гостей.

УПЛ. 30-й тур. 23 мая

Оболонь – Левый Берег – 1:0

Голы: Груша, 48

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