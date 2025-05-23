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Премьер-лига
Оболонь
23.05.2025 15:30 – FT 1 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 19:11 |
357
0

Оболонь – Левый Берег – 1:0. Пивоваров спасает Груша. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 30-го тура УПЛ

23 мая 2025, 19:11 |
357
0
Оболонь – Левый Берег – 1:0. Пивоваров спасает Груша. Видео голов и обзор
УПЛ

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.

Первые минуты остались за пивоварами. Подопечные Сергея Шищенко попытались чем поскорее забить мяч.

В первом тайме команды мячей не забивали, а во втором хозяева смогли пробить Механива.

На 48-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади Виталий Груша «прошил» голкипера гостей.

УПЛ. 30-й тур. 23 мая

Оболонь – Левый Берег – 1:0

Голы: Груша, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
Андрей Якымив (Левый Берег) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Оболонь).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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