Оболонь – Левый Берег – 1:0. Пивоваров спасает Груша. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 30-го тура УПЛ
23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».
Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.
Первые минуты остались за пивоварами. Подопечные Сергея Шищенко попытались чем поскорее забить мяч.
В первом тайме команды мячей не забивали, а во втором хозяева смогли пробить Механива.
На 48-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади Виталий Груша «прошил» голкипера гостей.
УПЛ. 30-й тур. 23 мая
Оболонь – Левый Берег – 1:0
Голы: Груша, 48
Видео голов и обзор матча
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