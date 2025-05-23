Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:35 |
1689
0

Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ

Матчи состоятся 29 мая и 1 июня

23 мая 2025, 15:35 |
1689
0
Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
УПЛ

В пятницу, 23 мая 2025 года, состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

По результатам жеребьевки, 4-я команда Первой лиги сыграет против 13-й команды УПЛ, а 14-я команда УПЛ – против 3-й команды Первой лиги. Победитель пар будет определен в формате двухматчевого противостояния.

Первые поединки состоятся 29 мая, ответные матчи – 1 июня.

Пока не определена ни одна из команд, которая точно займет какое-то из мест в стыковой зоне. От УПЛ 13-14 места могут занять Ингулец, Левый Берег, Ворскла и Оболонь, а 3-4 ступеньки в Первой лиге могут достаться Полтаве, Кудривке, Металлисту 1925 или Агробизнесу.

Пары плей-офф

Первые матчи: 29 мая (четверг)

4 команда Первой лиги – 13 команда УПЛ

14 команда УПЛ – 3 команда Первой лиги

Ответные матчи: 1 июня (воскресенье)

13 команда УПЛ – 4 команда Первой лиги

3 команда Первой лиги – 14 команда УПЛ

По теме:
ВИДЕО. Ошибка в защите. Ворскла вышла вперед в матче с Ингульцом
Тарас МИХАЛИК: «Посоветовал бы Ротаню остаться в Александрии»
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги уволил тренера по физической подготовке
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины переходные матчи жеребьевка Полтава Металлист 1925 Кудровка Агробизнес Ингулец Левый Берег Киев Ворскла Полтава Оболонь Киев
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17
Футбол | 23 мая 2025, 14:38 1
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17
Италия – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17

Поединок состоится 23 мая в 21:30 по Киеву

Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Теннис | 23 мая 2025, 13:28 17
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025

Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору

ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
Хоккей | 23.05.2025, 04:45
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
Хоккей | 22.05.2025, 20:05
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Яркий четвертьфинал США и Финляндии, 6 шайб Швейцарии
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Футбол | 23.05.2025, 07:00
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Дарио Срна одним словом отреагировал на уход Модрича из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
Предложение сделано! Реал готовится продать Лунина в культовый клуб
23.05.2025, 09:28 5
Футбол
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
22.05.2025, 08:55 3
Футбол
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
22.05.2025, 15:25 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем