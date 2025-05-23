Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ

В пятницу, 23 мая 2025 года, состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге 2025/26.

По результатам жеребьевки, 4-я команда Первой лиги сыграет против 13-й команды УПЛ, а 14-я команда УПЛ – против 3-й команды Первой лиги. Победитель пар будет определен в формате двухматчевого противостояния.

Первые поединки состоятся 29 мая, ответные матчи – 1 июня.

Пока не определена ни одна из команд, которая точно займет какое-то из мест в стыковой зоне. От УПЛ 13-14 места могут занять Ингулец, Левый Берег, Ворскла и Оболонь, а 3-4 ступеньки в Первой лиге могут достаться Полтаве, Кудривке, Металлисту 1925 или Агробизнесу.

Пары плей-офф

Первые матчи: 29 мая (четверг)

4 команда Первой лиги – 13 команда УПЛ

14 команда УПЛ – 3 команда Первой лиги

Ответные матчи: 1 июня (воскресенье)

13 команда УПЛ – 4 команда Первой лиги

3 команда Первой лиги – 14 команда УПЛ