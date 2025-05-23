Кто с кем? Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ
Матчи состоятся 29 мая и 1 июня
В пятницу, 23 мая 2025 года, состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге 2025/26.
По результатам жеребьевки, 4-я команда Первой лиги сыграет против 13-й команды УПЛ, а 14-я команда УПЛ – против 3-й команды Первой лиги. Победитель пар будет определен в формате двухматчевого противостояния.
Первые поединки состоятся 29 мая, ответные матчи – 1 июня.
Пока не определена ни одна из команд, которая точно займет какое-то из мест в стыковой зоне. От УПЛ 13-14 места могут занять Ингулец, Левый Берег, Ворскла и Оболонь, а 3-4 ступеньки в Первой лиге могут достаться Полтаве, Кудривке, Металлисту 1925 или Агробизнесу.
Пары плей-офф
Первые матчи: 29 мая (четверг)
4 команда Первой лиги – 13 команда УПЛ
14 команда УПЛ – 3 команда Первой лиги
Ответные матчи: 1 июня (воскресенье)
13 команда УПЛ – 4 команда Первой лиги
3 команда Первой лиги – 14 команда УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 23 мая в 21:30 по Киеву
Юлия уступила Саре Бейлек в решающем матче отбора к мейджору