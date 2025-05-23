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Пляжный футбол
23 мая 2025, 19:33 | Обновлено 23 мая 2025, 20:56
1139
2

Пляжный футбол. Женская сборная Украины разбила Англию в Евролиге

Подопечные Юрия Клименко уверенно провели матч против Англии во втором туре Евролиги

23 мая 2025, 19:33 | Обновлено 23 мая 2025, 20:56
1139
2
Пляжный футбол. Женская сборная Украины разбила Англию в Евролиге
АПФУ.

Женская сборная Украины по пляжному футболу уверенно разобралась с национальной командой Англии во втором туре первого этапа Евролиги, проходящем в Испании.

В первом тайме счет очередным чудо-голом открыла Ирина Дубицкая на 5-й минуте Ирина мощным ударом с дальнего расстояния открыла счет. Еще через минуту Маргарита Юрасова попала в перекладину.

В самом начале второго периода украинки удвоили свое преимущество. Юлия Костюк из стандарта переиграла голкипера англичан. Еще через четыре минуты Костюк оформила дубль, буквально выцарапав мяч у двух соперниц. Перед вторым перерывом Александра Скибина с лёта направила четвертый мяч в ворота англичан.

В заключительном периоде Англии удалось сократить отставание усилиями Алиши Миллер, но через две минуты Юлия Костюк восстановила статус-кво, записав на свой счет хет-трик.

Евролига. Первый этап. Второй тур, 23 мая.

Украина – Англия – 5:1

Голы: Дубицкая (5), Костюк (13, 17, 30), Скибина (22) — Миллер (28).

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Дячук, Прокопенко, Кулик, Квач, Чендей.

Англия: Паркер, Хаугтон, Миллер, Ж. Пови, Элуат, А. Пови, Ивенс, Маршалл, Бакингем, Беррон, Кларк.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Ось це круто, браво нашим дівчаткам!!!
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+2
Павло
Так не цікаво. В жіночому пляжному футболі дівчата мають в бікіні грати 
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0
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