Пляжный футбол. Женская сборная Украины разбила Англию в Евролиге

Женская сборная Украины по пляжному футболу уверенно разобралась с национальной командой Англии во втором туре первого этапа Евролиги, проходящем в Испании.

В первом тайме счет очередным чудо-голом открыла Ирина Дубицкая на 5-й минуте Ирина мощным ударом с дальнего расстояния открыла счет. Еще через минуту Маргарита Юрасова попала в перекладину.

В самом начале второго периода украинки удвоили свое преимущество. Юлия Костюк из стандарта переиграла голкипера англичан. Еще через четыре минуты Костюк оформила дубль, буквально выцарапав мяч у двух соперниц. Перед вторым перерывом Александра Скибина с лёта направила четвертый мяч в ворота англичан.

В заключительном периоде Англии удалось сократить отставание усилиями Алиши Миллер, но через две минуты Юлия Костюк восстановила статус-кво, записав на свой счет хет-трик.

Евролига. Первый этап. Второй тур, 23 мая.

Украина – Англия – 5:1

Голы: Дубицкая (5), Костюк (13, 17, 30), Скибина (22) — Миллер (28).

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Дячук, Прокопенко, Кулик, Квач, Чендей.

Англия: Паркер, Хаугтон, Миллер, Ж. Пови, Элуат, А. Пови, Ивенс, Маршалл, Бакингем, Беррон, Кларк.