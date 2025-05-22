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Пляжный футбол
22 мая 2025, 22:37 | Обновлено 22 мая 2025, 22:39
823
0

Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией

Украинки в борьбе уступили представительницам Испании

22 мая 2025, 22:37 | Обновлено 22 мая 2025, 22:39
823
0
Пляжный футбол. Женская сборная Украины устроила перестрелку с Испанией
АПФУ.

Женская сборная Украины по пляжному футболу провела матч первого тура Евролиги, проходивший в Испании. Подопечные Юрия Клименко уступили сборной Испании (2:4).

Украинки первыми открыли счет – очень красивый гол провела Анастасия Клипаченко. Но хозяйки этого этапа ответили в конце первого тайма – 1:1.

Во втором тайме гол Ирины Дубицкой снова предпочел сборную Украины, который получился не менее эффектным, чем гол Анастасии Клипаченко.

Но в третьем периоде испанки все-таки дожали наших девушек. Сначала они забили после розыгрыша углового, затем после аута, а точку поставили на предпоследней минуте основного времени. Досадное поражение в матче, где футболистки Юрия Клименко дали бой команде, возглавляющей мировой рейтинг женских сборных по пляжному футболу.

Евролига, 1 этап. 22 мая.

Испания Украина 4:2

Голы: Мирас (9), Мирон (31), Хименес, (35), Родригес (35) — Клипаченко (6), Дубицкая (27).

Испания: Далмасес, Сильвенте, Паки, Пеньяльвер, Алькаиде, Корбачо, Педреньо, Родригес, Мирон, Портелья, Хименес, Мирас, Эль-Газзи.

Украина: Терех, Кулик, Костюк, Клипаченко, Дубицкая, Бавзенюк, Скибина, Юрасова, Дячук, Прокопенко, Кулик, Квач, Чендей.

Предупреждены: Клипаченко (10), Дячук (20).

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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