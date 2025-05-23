«Эти псевдопатриоты...» Алиев объяснил, почему публично общается на русском

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на претензии относительно публичного употребления русского языка:

«У нас война продолжается с 2014 года. Я этого не понимал, когда война шла в Донецке, Луганске – тех направлениях. Сейчас я это прекрасно понимаю. Тогда все разговаривали на русском языке. Кто-то на украинском. Кому как было удобно. Сейчас эти псевдопатриоты диванные сидят и рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. Эти псевдопатриоты как собаки убежали, потом вернулись сюда и якобы показывают, что они разговаривают на украинском. Я разговариваю так, как я считаю нужным. Я всегда разговаривал на русском языке. Мне как-то безразлично.

На фронте пацаны разговаривают на украинском языке. Кто-то на украинском, кто-то – на русском. Ты же не выиграешь войну, потому что разговариваешь на украинском. Наша задача – выиграть и убрать эту нечисть из нашей страны. А кто на каком языке говорит – мне вообще все равно. Я как говорил, так и буду. Мне все равно, что будут говорить. Если я захочу, чисто для людей, чтобы им понравилось, разговаривать на украинском – ради бога.

Можно сказать, что я не умею разговаривать на украинском. Мне бывает стыдно, я могу сказать неправильные слова. Только из-за этого. Я уже 25 лет живу в Украине, с 15 лет. Я понимаю украинский, но не разговариваю».

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