Саутгемптон повторил антирекорд АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ «Эвертон» дома победил «Саутгемптон» со счетом 2:0.

«Саутгемптон» стал последним клубом, который проиграл на «Гудисон Парк».

Это поражение стало для «святых» 29-м в сезоне.

«Саутгемптон» присоединился к командам, которые держат антирекорд АПЛ по количеству поражений в чемпионате:

29 – «Сандерленд» (2005/06)

29 – «Дерби Каунти» (2007/08)

29 – «Шеффилд Юнайтед» (2020/21)

29 – «Саутгемптон» (2024/25)

В последнем туре «Саутгемптон» будет принимать «Арсенал» и будет пытаться не стать единственной командой в истории АПЛ, которая проигрывает 30 матчей в одном сезоне.

«Саутгемптон» имеет наименьшее количество забитых голов в сезоне (25), а также наибольшее количество пропущенных (84).

