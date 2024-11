СЛОТ: «Салах на уровне с Месси и Криштиану»

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот накануне матча Лиги чемпионов против «Байера» высказался по поводу влияния Мохамеда Салаха на результаты клуба.

«Мохамед Салах способен так же влиять, как Месси и Криштиану, если говорить в призме самой игры и его возраста.

Нет оснований полагать, что из-за возраста уровень Салаха сейчас падает или будет падать в ближайшем будущем. Это вообще не то, что вы сейчас видите с точки зрения проведенных им минут и на каком уровне он их провел», – сказал Слот.

