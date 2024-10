«Я люблю тебя, брат». Еще одна звезда Реала поддержал Винисиуса

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде после церемонии поддержал своего бразильского одноклубника Винисиуса Жуниора, занявшего в опросе второе место:

«Ни одна награда не может сказать, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем качестве как футболиста, но и как человека вне поля. Я люблю тебя, брат».

🚨 Fede Valverde: “No award can say how good you are. And I'm not just talking about your quality as a player but off the pitch as well.I love you, brother.” pic.twitter.com/Xx93H0GnGw