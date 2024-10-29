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  4. «Я люблю тебя, брат». Еще одна звезда Реала поддержал Винисиуса
Испания
29 октября 2024, 14:38 |
797
3

«Я люблю тебя, брат». Еще одна звезда Реала поддержал Винисиуса

Федерико Вальверде считает бразильца лучшим

29 октября 2024, 14:38 |
797
3
«Я люблю тебя, брат». Еще одна звезда Реала поддержал Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде после церемонии поддержал своего бразильского одноклубника Винисиуса Жуниора, занявшего в опросе второе место:

«Ни одна награда не может сказать, насколько ты хорош. И я говорю не только о твоем качестве как футболиста, но и как человека вне поля. Я люблю тебя, брат».

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Федерико Вальверде Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Перець
команда гоміків
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MIRRA
ісе змішалося в датському королівстів: педота, мавпи, футбол....
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