Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. А голы забивать? беларусь снова провела скучный матч в Лиге наций
Лига наций УЕФА. Лига C
Беларусь
12.10.2024 21:45 – FT 0 : 0
Северная Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 октября 2024, 23:41 | Обновлено 12 октября 2024, 23:50
255
0

А голы забивать? беларусь снова провела скучный матч в Лиге наций

Зафиксирован ничейный счет с Северной Ирландией – 0:0

12 октября 2024, 23:41 | Обновлено 12 октября 2024, 23:50
255
0
А голы забивать? беларусь снова провела скучный матч в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Беларусь – Северная Ирландия

12 октября состоялся матч 2-го тура группы С Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными беларуси и Северной Ирландии. Игра прошла на поле Залаэгерсег в Венгрии.

Команды сыграли в сухую ничью. Это уже вторая сухая ничья для белорусов за последние три матча. Однако несмотря на это белорусы с 5 очками лидируют в группе Лиги наций. Показатель голов – 1:0.

Следующий матч беларусь проведет 15 октября против Люксембурга, в этот же день Северная Ирландия сыграет против Болгарии.

Лига наций. Дивизион С, группа 3, 12 октября.

беларусь – Северная Ирландия – 0:0

По теме:
ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией
Юрий БЕНЬО: «По игре закономерной была бы ничья Украины с Грузией»
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
Лига наций сборная беларуси по футболу сборная Северной Ирландии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Футбол | 12 октября 2024, 20:24 10
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать

Лондонский клуб не хочет отпускать украинца

Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Футбол | 12 октября 2024, 12:19 5
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»

Английские эксперты продолжают критиковать украинского хавбека…

Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Футбол | 12.10.2024, 00:26
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Футбол | 12.10.2024, 09:15
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Сборная Испании дожала Данию, Сербия победила Швейцарию
Футбол | 12.10.2024, 23:40
Сборная Испании дожала Данию, Сербия победила Швейцарию
Сборная Испании дожала Данию, Сербия победила Швейцарию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
12.10.2024, 07:47
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
11.10.2024, 07:49
Бокс
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 19
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
11.10.2024, 08:04 1
Футбол
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду купила новый дом
11.10.2024, 17:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем