А голы забивать? беларусь снова провела скучный матч в Лиге наций

12 октября состоялся матч 2-го тура группы С Дивизиона С Лиги наций 2024/25 между сборными беларуси и Северной Ирландии. Игра прошла на поле Залаэгерсег в Венгрии.

Команды сыграли в сухую ничью. Это уже вторая сухая ничья для белорусов за последние три матча. Однако несмотря на это белорусы с 5 очками лидируют в группе Лиги наций. Показатель голов – 1:0.

Следующий матч беларусь проведет 15 октября против Люксембурга, в этот же день Северная Ирландия сыграет против Болгарии.

Лига наций. Дивизион С, группа 3, 12 октября.

беларусь – Северная Ирландия – 0:0

We gave it everything but it ends goalless against Belarus 🟢⚪️ #GAWA pic.twitter.com/hCuTUS5PDf