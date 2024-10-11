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Англия
11 октября 2024, 17:47 | Обновлено 11 октября 2024, 17:49
130
0

Бывший игрок Ливерпуля рассматривает возможность завершить карьеру

Жоэль Матип не может найти себе новый клуб

11 октября 2024, 17:47 | Обновлено 11 октября 2024, 17:49
130
0
Бывший игрок Ливерпуля рассматривает возможность завершить карьеру
Transfermarkt. Жоэль Матип

33-летний камерунский экс-защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассматривает возможность завершить футбольную карьеру из-за того, что не может найти новую команду после завершения контракта. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок с лета находится в поиске нового клуба, но так и не получил реального предложения.

В сентябре клубом интересовались «Барселона» и леверкузенский «Байер». Позже появилась информация, что Матип может переехать в «Вест Хэм». Но дела до конкретики так и не дошли.

Матип был игроком «Ливерпуля» с 2016 по 2024 год. За восемь сезонов игрок провел на футбольном поле 150 матчей.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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