Бывший игрок Ливерпуля рассматривает возможность завершить карьеру
Жоэль Матип не может найти себе новый клуб
33-летний камерунский экс-защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассматривает возможность завершить футбольную карьеру из-за того, что не может найти новую команду после завершения контракта. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок с лета находится в поиске нового клуба, но так и не получил реального предложения.
В сентябре клубом интересовались «Барселона» и леверкузенский «Байер». Позже появилась информация, что Матип может переехать в «Вест Хэм». Но дела до конкретики так и не дошли.
Матип был игроком «Ливерпуля» с 2016 по 2024 год. За восемь сезонов игрок провел на футбольном поле 150 матчей.
🚨🇨🇲 Joel Matip is considering to retire from professional football, reports @RN_S04.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2024
The decision would follow after leaving Liverpool as free agent in the summer. pic.twitter.com/TygpcFcgTl
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